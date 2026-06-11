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Hiába a milliós bónuszok, válságban az orosz toborzás

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Az orosz–ukrán háború több mint 1500 napja tart és az ukrán mozgósítás nehézségeiről számos cikk született a Magyar Nemzeten, mostanra viszont Oroszországban is csökken a harci kedv. A legfrissebb elemzések szerint az idei év első három hónapjában egyötödével kevesebb orosz katonát volt képes toborozni a védelmi minisztérium, ezért az orosz elnök törvénymódosításokkal próbálja kezelni a helyzetet. Az elemzők álláspontja szerint Oroszország a létszámbeli fölényre támaszkodik, mint a háború fő erőforrására, ugyanakkor Ukrajna a drónok és a közepes hatótávolságú csapásmérő eszközök alkalmazásával képes ellensúlyozni ezt.

András János
2026. 06. 11. 12:26
Az orosz–ukrán háború talán soha nem állt ilyen közel a végéhez Forrás: AFP
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A 24tv-nek nyilatkozó elemzők – az orosz szövetségi költségvetés elemzése alapján – elmondták, hogy 2026 január–márciusában körülbelül 71,2 ezer ember kapott egyszeri kifizetést az orosz Védelmi Minisztériummal kötött szerződésért cserébe – vagyis ennyi orosz újonc kezdte meg kiképzését az év első három hónapjában. Ez húsz százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. 2025-ben összesen 363 900 ember írt alá szerződést a minisztériummal, ami tíz százalékkal kevesebb, mint 2024-ben volt.

A cikk megjegyzi, hogy az orosz hatóságok nehézségekbe ütköznek az újoncok toborzásában a fronton elszenvedett magas veszteségek miatt, így a szerződéses katonák bónuszainak növeléséhez és a mozgósítási erőfeszítések fokozásához folyamodnak. A Kreml most annak feltételeit teremti meg, hogy szükség esetén a tartalékosokat is a frontra vezényelhessék, hogy így pótolják az Ukrajnával szemben elszenvedett veszteségeket. Nem sokkal korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyott egy olyan törvényt is, amely lehetővé teszi a szerződéses katonák hiteltartozásainak elengedését legfeljebb tízmillió rubel (körülbelül 43 millió forintos) összegig – ezzel is motiválva az orosz férfiakat a katonai szolgálatra.

Ukránok, akik drónokkal ellensúlyozzák a létszámfölényt

Az elemzők álláspontja szerint Oroszország a létszámbeli fölényre támaszkodik mint a háború fő erőforrására. Ugyanakkor Ukrajna előnye a drónok és a közepes hatótávolságú csapásmérő eszközök alkalmazásában jelentős mértékben képes ellensúlyozni ezt.

Szerhij Garmas a 24 Kanalnak adott kommentárjában kifejtette, hogy álláspontja szerint az orosz elnök általános mozgósítást hirdethet Oroszországban – ami a közelgő orosz választások előtt kockázatos lépés lenne. Meggyőződéssel állítja, hogy szerinte Putyin nem érzékeli a fronton kialakult valós helyzetet, és valóban hisz abban, hogy az orosz csapatok 2026 végéig elfoglalhatják az egész Donbaszt. 

Oroszországban 2026. szeptember 18–20. között tartják a parlamenti választásokat. Mindössze három hónap van hátra, de a Putyin hatalmi bázisának számító Egységes Oroszország még mindig nem rendelkezik végleges programmal, és a jelöltlisták körül is komoly bizonytalanság uralkodik. Orosz sajtóértesülések szerint a párton belül és a Kremlben is egyre többen elégedetlenek a kampány állapotával.

Borítókép: Az orosz–ukrán háború talán soha nem állt ilyen közel a végéhez  (Fotó: AFP)

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