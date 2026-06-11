Hiába a milliós bónuszok, válságban az orosz toborzás

A 24tv-nek nyilatkozó elemzők – az orosz szövetségi költségvetés elemzése alapján – elmondták, hogy 2026 január–márciusában körülbelül 71,2 ezer ember kapott egyszeri kifizetést az orosz Védelmi Minisztériummal kötött szerződésért cserébe – vagyis ennyi orosz újonc kezdte meg kiképzését az év első három hónapjában. Ez húsz százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. 2025-ben összesen 363 900 ember írt alá szerződést a minisztériummal, ami tíz százalékkal kevesebb, mint 2024-ben volt.

A cikk megjegyzi, hogy az orosz hatóságok nehézségekbe ütköznek az újoncok toborzásában a fronton elszenvedett magas veszteségek miatt, így a szerződéses katonák bónuszainak növeléséhez és a mozgósítási erőfeszítések fokozásához folyamodnak. A Kreml most annak feltételeit teremti meg, hogy szükség esetén a tartalékosokat is a frontra vezényelhessék, hogy így pótolják az Ukrajnával szemben elszenvedett veszteségeket. Nem sokkal korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyott egy olyan törvényt is, amely lehetővé teszi a szerződéses katonák hiteltartozásainak elengedését legfeljebb tízmillió rubel (körülbelül 43 millió forintos) összegig – ezzel is motiválva az orosz férfiakat a katonai szolgálatra.