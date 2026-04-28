Ukrajna stratégiát váltott, célpontban az orosz energetika
A BBC helyszíni beszámolója az ukrán drónerők kárpátaljai származású vezetőjét mutatta be. A „Madyar” hívójelű Robert Brovdi parancsnok feladatai közé tartozik az orosz energetikai létesítmények támadásának koordinálása – akár 2000 kilométeres távolságból, valamint havi 30 ezer orosz katona likvidálása, amit saját bevallása szerint az elmúlt négy hónapban sikerrel teljesítettek. Ő vezényelte a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza elleni egyik korábbi támadást, amelynek következtében egy időre leállt az olajszállítás Oroszország és Magyarország között. A támadások után a magyar kormány bejelentette, hogy Brovdit Magyarország és a teljes schengeni övezet területéről kitiltja.
2026. 04. 28. 6:32
A műveleteket egy föld alatti, titkos irányítóközpontból koordinálják, ahol valós idejű adatok és drónfelvételek alapján követik az eseményeket. A parancsnok elmondása szerint egységeik az ukrán hadseregnek csupán 2 százalékát alkotják, ugyanakkor az összes megsemmisített orosz célpont mintegy harmada az ő számlájukra írható. Hozzátette, hogy a drónokkal nemcsak infrastruktúrát támadnak, hanem közvetlenül az orosz katonákat is célba veszik. Az operátorok feladata, hogy havonta legalább 30 ezer ellenséges katonát likvidáljanak, ami meghaladja azt a létszámot, amelyet Oroszország egy hónap alatt képes toborozni. Minden támadásról videófelvétel készül, amelyeket rendszeresen a 414 Magyar's Birds X közösségi oldalon tesznek közzé.
Borítókép: Már az orosz hátország sem biztonságos, az ukrán drónok akár 2000 km-ről is képesek célba érni (Fotó: AFP)
