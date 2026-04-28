orosz-ukrán háborúUkrajnaukrán dróntámadáskárpátaljai magyarparancsnokdróntámadás

Ukrajna stratégiát váltott, célpontban az orosz energetika

A BBC helyszíni beszámolója az ukrán drónerők kárpátaljai származású vezetőjét mutatta be. A „Madyar” hívójelű Robert Brovdi parancsnok feladatai közé tartozik az orosz energetikai létesítmények támadásának koordinálása – akár 2000 kilométeres távolságból, valamint havi 30 ezer orosz katona likvidálása, amit saját bevallása szerint az elmúlt négy hónapban sikerrel teljesítettek. Ő vezényelte a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza elleni egyik korábbi támadást, amelynek következtében egy időre leállt az olajszállítás Oroszország és Magyarország között. A támadások után a magyar kormány bejelentette, hogy Brovdit Magyarország és a teljes schengeni övezet területéről kitiltja.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 6:32
Már az orosz hátország sem biztonságos, az ukrán drónok akár 2000 km-ről is képesek célba érni Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A műveleteket egy föld alatti, titkos irányítóközpontból koordinálják, ahol valós idejű adatok és drónfelvételek alapján követik az eseményeket. A parancsnok elmondása szerint egységeik az ukrán hadseregnek csupán 2 százalékát alkotják, ugyanakkor az összes megsemmisített orosz célpont mintegy harmada az ő számlájukra írható. Hozzátette, hogy a drónokkal nemcsak infrastruktúrát támadnak, hanem közvetlenül az orosz katonákat is célba veszik. Az operátorok feladata, hogy havonta legalább 30 ezer ellenséges katonát likvidáljanak, ami meghaladja azt a létszámot, amelyet Oroszország egy hónap alatt képes toborozni. Minden támadásról videófelvétel készül, amelyeket rendszeresen a 414 Magyar's Birds X közösségi oldalon tesznek közzé.

Borítókép: Már az orosz hátország sem biztonságos, az ukrán drónok akár 2000 km-ről is képesek célba érni (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
