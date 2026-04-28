Ukrajna stratégiát váltott, célpontban az orosz energetika

A műveleteket egy föld alatti, titkos irányítóközpontból koordinálják, ahol valós idejű adatok és drónfelvételek alapján követik az eseményeket. A parancsnok elmondása szerint egységeik az ukrán hadseregnek csupán 2 százalékát alkotják, ugyanakkor az összes megsemmisített orosz célpont mintegy harmada az ő számlájukra írható. Hozzátette, hogy a drónokkal nemcsak infrastruktúrát támadnak, hanem közvetlenül az orosz katonákat is célba veszik. Az operátorok feladata, hogy havonta legalább 30 ezer ellenséges katonát likvidáljanak, ami meghaladja azt a létszámot, amelyet Oroszország egy hónap alatt képes toborozni. Minden támadásról videófelvétel készül, amelyeket rendszeresen a 414 Magyar's Birds X közösségi oldalon tesznek közzé.