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Középpontban az utasok - Omoda 7 SHS-P menetpróba

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Markáns orráról és villámló hátsó lámpáiról ismerhető fel az egyre népszerűbb kínai autógyártó kínálatának középső modellje, amely plug-in hajtással és rengeteg extrával kezdi pályafutását. De vajon az ára is figyelemre méltó?

Lővei Gergely
2026. 06. 07. 12:23
Fotó: Lővei Gergely
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Fotó: Lővei Gergely

Alighanem a 279 lóerős rendszerteljesítményhez akarták hangolni a futóművet, ám a gyakorlatban nem érezzük ennyinek a 143 lóerős benzinmotor és a 204 lóerős villanymotor egyébként nagyon finom kooperálását. Az Omoda 7-es működése kényelmes haladásra lett belőve, ehhez képest túlságosan sportos a felfüggesztés. Csak az első kerekek hajtanak, a benzinmotor nagyobb tempónál kapcsolódik be közvetlenül, egyébként pedig hatótávnövelőként működik, amikor elfogy a szufla az akkumulátorból. Utóbbit akár 40 kW teljesítménnyel, egyenárammal is lehet tölteni, ami jelentősen lerövidíti a töltési időt. 

1,5 literes, turbós négyhengeres benzines és szintén előre beépített villanymotor adja a plug-in hibrid hajtást
Fotó: Lővei Gergely

A menetpróbán az autó tudásának próbálgatásával nem lett meg a 90 kilométeres elektromos hatótávolság, de némi odafigyeléssel nem tűnik lehetetlennek, ez ingázáshoz ideálisnak ígérkezik. Nagyon gyors a multimédia rendszer, Android Auto és Apple CarPlay csatlakozásra is lehetőség van, a beszédvezérlés csak angol nyelven érhető el. Amúgy a magyar menüt a skandináv rendszer fordításával készítették el, az ülésbeállításnál benne maradt még egy norvég szó, de ezt záros határidőn belül frissítéssel eltüntetik. Összességében ígéretes csomag az Omoda 7, de konszernen belül (pl. Chery) és kívül (BYD, Geely) is komoly kínai konkurenciával kell megküzdenie. 

Néhány nyugati márka jegyeit is felfedehzetjük benne, de önálló karakter, jó ár-érték aránnyal, kicsi csomagtérrel
Fotó: Lővei Gergely

 

 

 

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