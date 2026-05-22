Rendkívüli

Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: egy ember meghalt, eloltották a tüzet + videó

autós hírkínai autóautós olvasnivalóBYDmenetpróba

Benzines áron plug-in hibrid hajtást ad ez a nagy családi SUV

Kipróbáltuk a BYD Sealion 5-öt, amely tágas, takarékos, és képes villanyautóként működni, de komoly érzelmeket senkiből sem fog kiváltani.

2026. 05. 22. 10:20
BYD Sealion 5
Ennél olcsóbban ekkora karosszérival nincs másik PHEV hajtású SUV Fotó: Gulyás Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
BYD Sealion 5
Alapvetően elektromos hajtású, a benzinmotor főleg áramtermelésre van
Fotó: Gulyás Péter

Leszámítva az akkumulátor méretét, a két hajtáslánc teljesen megegyezik, a 98 lóerős benzinmotorhoz egy 197 lóerős villanymotor társul, amelyek együtt 212 lóerőt képesek az első kerekekre küldeni. Működési elvében a BYD DM-i-je a Honda soros hibridjeire hasonlít, ami azt jelenti, hogy az idő nagy részében a rendkívül jó (43%) hatásfokú, Atkinson-ciklusú szívó, négyhengeres benzinmotor csak áramot termel a villanymotor számára (soros hibrid működés), azonban nagy sebességnél egy tengelykapcsolóval közvetlenül is képes hajtani a kerekeket egyfokozatú erőátvitelen keresztül, a villanymotorral egyszerre (párhuzamos hibrid működés). Szinte az egyetlen különbség a Honda e:HEV rendszeréhez képest, hogy ebben jóval nagyobb kapacitású, és kívülről is tölthető a nagyfeszültségű akkumulátor.

Hogy néz ki?

BYD Sealion 5
Mintha egy tíz évvel ezelőtti Lexus és egy Volkswagen szerelemgyereke lenne
Fotó: Gulyás Péter

A külső és belső dizájnján is érződik az autónak, hogy nem a legfrissebb BYD modellek közé tartozik, ennek ellenére könnyen befogadható – vagy könnyen felejthető – európaias formavilágot képvisel. Egy ilyen autónál nem a formaterv a vásárlás fő oka, de egy egy rossz dizájn azért eltéríthet néhány vásárlót – itt azért ettől nem kell tartani. 4,74 méteres hosszával „tengeri oroszlán” csak 4,5 centivel kisebb, mint az egy kategóriával feljebb sorolt BYD Seal U DM-i, így nem meglepő, hogy mindkét sorban tágas, jól kihasználható belső teret kínál, hátul a fej- és a lábtér is szinte feleslegesen nagy, azonban a 463 literes csomagtér ebben a szegmensben kicsinek számít, a VW Tayroné például 850 literes, de a Geely Starray-é is 528. 

BYD Sealion 5
A ballonos, 225/60 R18-as gumik jót tesznek a rugózásnak
Fotó: Gulyás Péter

Olcsó húsnak híg a leve – szokták mondani, és ez valamennyire a Sealion 5-ösre is igaz, még akkor is, ha az alapvető dolgok – gyártási, összeszerelési minőség, hajtáslánc műszaki színvonala, vezethetőség, fogyasztás – rendben vannak. Pár kompromisszumot azért kötni kell a csomagtartón kívül is, kezdve azzal, hogy először beülve megcsapja az ember orrát a friss műanyagok vegyszerszagú kipárolgása, de a szintetikus kormányzás, a nehézkesen kezelhető menürendszer (a totalcaros kollégával a rádióállomás-váltást sem tudtuk fél óráig megoldani) és a túlbuzgó, állandóan a vezetésre koncentrálásra szóban figyelmeztető, kamerás vezetőfigyelő asszisztens is állandó bosszankodásra ad okot. Utóbbi azonnal szól, ha egy pillanatra az út helyett az – immár nem forgatható – érintőképernyőre tekintünk, és hiába kapcsoljuk ki, minden indítás után újra meg kell tenni.

Milyen vezetni?

BYD Sealion 5
A fizikai kapcsolókat nem spórolták le, de a kissé hektikusan működő klímát az érintőképernyőn kell állítani
Fotó: Gulyás Péter

Menet közben azonban kellemesebb arcát mutatja a Sealion 5 DM-i, főleg, amíg nem jár a benzinmotor, mert addig villanyautó módjára, simán és csendesen halad, a zajszigetelése átlagon felülinek érződik. Így amikor beindul a négyhengeres, az sem túl zavaró, bár egy bizonyos gázpedál-állásnál olyan vibrációkat továbbít az utastér felé, mintha rámentünk volna egy bordázott, gumizúgást előidéző felfestésre az autópályán. De a menetteljesítményekre nem lehet panasz: még a lassabb változat is 8,1 másodperc alatt felgyorsul álló helyzetből 100 km/h-ra, és képes 170 km/h-val haladni. (érdekes, hogy a drágább változat a lomhább, mivel annak tömege a combosabb akku miatt 61 kilóval több, 1785 kiló). 

BYD Sealion 5
Nem illenek az autó jellegéhez a fejtámlával egybeépített sportülések, a formázásuk sem tökéletes, az ülőlap szöge nem állítható
Fotó: Gulyás Péter

Elöl MacPherson, hátul többlengőkaros a futómű passzív lengéscsillapítókkal, ami ebben a kategóriában iparági sztenderd. Inkább kényelemes, mintsem sportos a hangolása, ami a viszonylag nagy oldaldőlésen érezhető, de a menettulajdonságok ettől még biztonságosak és kiszámíthatóak, és a fékrendszer is jól adagolhatónak tűnt. A nagyfeszültségű akkumulátort sosem engedi a hajtásrendszer teljesen lemeríteni, olyan 20-30 százalék mindig marad benne, emiatt nem kell attól tartani, hogy csak a gyenge benzinmotorra támaszkodhatunk (az nem is tud hajtani minden helyzetben, mivel nincs sebességváltója), amikor előzni akarunk. Mi Budapestről elmentünk Balatonfüredre és vissza, az út során kb. 6,5 literes fogyasztást mutatott a fedélzeti számítógép, ami kedvezőnek mondható, még akkor is, ha nem üres akkumulátorral indultunk, és odafelé nem hajtottunk fel az autópályára. A gyári adat egyébként lemerült akkuval 5,5, feltöltöttel 2,1-2,7 liter/100 km, valószínűleg mindkettő hozható egy kis odafigyeléssel.

Mennyi extra jár hozzá?

BYD Sealion 5
Hátul gigantikus a lábtér, sík a padló, a háttámla pedig erősen hátrafelé dől
Fotó: Gulyás Péter

A nagyobb akkumulátor csak gazdagabb felszereltséggel érhető el, ezért az elsőre tetemesnek tűnő, több mint egymilliós árkülönbség reális köztük. Azonban már a Comfort nevű alapváltozatnál is a szériafelszereltség része a metálfényezés, a 18 colos felni, a műbőr kárpitozás, a 12,8 colos érintőképernyő (navigációval és vezeték nélküli Android Auto/Apple CarPlay kompatibilitással), az elektromos első ülésállítás, az ingyenes felhő- (10 évig) és adatszolgáltatás (2 évig), a 60 wattos – tehát laptoptöltésre is alkalmas – USB-C csatlakozó, a négy elektromos ablak, az automata klíma, a tolatókamera- és radar, az adaptív tempomat, az NFC-alapú digitális kulcs és a V2L funkció is. A drágább verzió (Design) további kényelmi funkciókkal rendelkezik, például elektromos csomagtérajtó-mozgatással, fűthető első ülésekkel, vezeték nélküli telefontöltővel, első-hátsó parkolóradarral és meglepően jó képet adó, 360 fokos kamerarendszerrel.

BYD Sealion 5
Nem lennék meglepve, ha a taxisok körében is népszerűvé válna
Fotó: Gulyás Péter

Már rendelhető a Sealion 5 DM-i Magyarországon, nem kizárt, hogy hamarosan a BYD legnépszerűbb modelljévé válik Magyarországon. 6 év/150 ezer km általános, valamint 8 év/250 ezer km akkumulátor-garanciát ad rá a kínai gyártó.

BYD Sealion 5
BYD Sealion 5
BYD Sealion 5
1/16

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu