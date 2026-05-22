Vendégmunkásstop: sokkolta a cégeket a tiltás híre – a vállalatok inkább finomhangolást várnak a Tisza Párttól

Sokkoló számokat közölt a WHC-csoport a vendégmunkások június 1-jére tervezett tiltásáról: a felmérésükben részt vevő közép- és nagyvállalatok 71,3 százaléka szerint kizárólag hazai munkaerővel működésképtelenné válna. A vállalatok attól tartanak, hogy a vendégmunkásstop nemcsak a termelést béníthatja meg, hanem magyar munkahelyeket és működőtőke-beruházásokat is veszélybe sodorhat.

Dénes Zoltán
2026. 05. 22. 10:13
Megbéníthatja a termelést és a beruházásokat a vendégmunkásstop Fotó: Karnok Csaba
A vállalatok nem azt állítják, hogy a rendszer önmagában tökéletes, de a teljes tiltás helyett legfeljebb finomhangolást tartanának szükségnek. A piaci szereplők gyorsabb, digitális ügyintézést, a külképviseletek tehermentesítését, kiszámíthatóbb hatósági határidőket és rugalmasabb foglalkoztatási szabályokat sürgetnek. Kifogásolják például, hogy a jelenlegi keretek között a 2–5 éves foglalkoztatási korlát sok esetben nem veszi figyelembe a betanítás magas költségét, illetve azt sem, ha egy külföldi munkavállaló már bizonyított egy magyar cégnél. Szóval nem szigorítást, hanem éppen puhítást várnának el a rendszerben.

A munkaadók szerint problémát jelent az is, hogy a szabályozás nem engedi kellő rugalmassággal a jól bevált kölcsönzött dolgozók saját állományba vételét. Emellett a vállalatok az elavult FEOR-kódokra és arra is felhívják a figyelmet, hogy az idegenrendészeti eljárásokban sokszor csak az alapbért vizsgálják, miközben a valós jövedelmi csomaghoz pótlékok, kafetéria, szállás- és egyéb juttatások is tartozhatnak.

A vita gazdasági súlyát jól mutatja, hogy a kérdés nemcsak a munkaerő-kölcsönzőket és a feldolgozóipari szereplőket érinti, hanem a nagyberuházások és a nemzetközi vállalati működés szempontjából is fontos lehet. A Magyar Nemzet a BMW debreceni gyárával kapcsolatban arról írt, hogy a cég globális működésében természetes szerepe van a nemzetközi tudástranszfernek, vagyis annak, hogy más országok üzemeiből érkező munkavállalók is részt vesznek egy-egy új gyár felépítésében és működtetésében. Hans Peter Kemser, a BMW Debrecen elnök-vezérigazgatója szerint a debreceni gyár globális szerepe miatt indokolt a különböző országokból érkező munkavállalók jelenléte.

A Tisza-kormány tervezett intézkedése a harmadik országból érkező vendégmunkások kitiltásáról kimondottan kellemetlenül érinti Magyarország több meghatározó vállalatát. Ilyen például a több ezer külföldi operátort alkalmazó Master Good vagy a hig tech és autóipari nagyvállalati szektor, így a BMW is – hívta fel a figyelmet a fejleményekre a Világgazdaság. A WHC-csoport álláspontja szerint egy drasztikus, egyeztetés nélküli tiltás azonnali működési krízist, termeléskiesést és ellátási problémákat okozhat. A HR-szolgáltató ezért azt sürgeti, hogy a kormány még a döntés előtt üljön tárgyalóasztalhoz a szakmai szervezetekkel és a munkáltatók képviselőivel.

A vállalati oldal üzenete egyértelmű: a magyar munkavállalóknak továbbra is elsőbbséget kell biztosítani, de ott, ahol nincs elegendő hazai munkaerő, a harmadik országbeli dolgozók teljes kizárása a gazdaság működését veszélyeztetheti. A következő hetekben ezért a fő kérdés, hogy a kormány rragaszkodik-e a teljes tiltáshoz, vagy belátással él és legfeljebb finomhangolja a rendszert.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
