Meghökkentő vallomást tett Vingegaard, akinek nőtt a hátránya összetettben

Vingegaard csapata nem reagált, de talán éppen azért, mert a dán kerékpáros eddigi fölénye miatt feleslegesnek tűnhetett nekik néhány másodpercért küzdeni, amikor a nehéz hegyi szakaszokon, a 14., a 16., a 19. és a 20. etapon vélhetően ennél sokkal nagyobb különbséget tud majd kidolgozni a portugállal szemben.

Giro d’Italia, az összetett állása 12 szakasz után Afonso Eulálio (portugál, Bahrain–Victorious) 48:10:38 óra Jonas Vingegaard (dán, Visma–Lease a Bike) 33 másodperc hátrány Thymen Arensman (holland, Netcompany Ineos) 2:03 perc hátrány Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 2:30 p. h. Ben O’Connor (ausztrál, Jayco AlUla) 2:50 p. h.