Rendkívüli

Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: egy ember meghalt, eloltották a tüzet + videó

Giro d’ItaliaJonas Vingegaardkerékpár

Meghökkentő vallomást tett Vingegaard, akinek nőtt a hátránya összetettben

A Giro d’Italia csütörtöki, 12. szakaszán mindenkit meglepett a rózsaszín trikós Afonso Eulálio. A portugál kerékpáros ráhajtott a Red Bull kilométernél szerezhető jóváírásra, s hat másodperccel növelte előnyét a nagy esélyes Jonas Vingegaard előtt. Mindeközben a triplázásra hajtó dán kerekes elárulta: a múlt héten betegséggel küzdött. Ehhez képest akkor Vingegaard az olasz körverseny eddigi két legnehezebb szakaszát megnyerte.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 10:20
Jonas Vingegaard betegen is a legjobb? A dán kerékpáros vallomása nem sok jót ígér a riválisoknak a Giro d’Italia legnehezebb szakaszai előtt Fotó: AFP/Luca Bettini
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vingegaard csapata nem reagált, de talán éppen azért, mert a dán kerékpáros eddigi fölénye miatt feleslegesnek tűnhetett nekik néhány másodpercért küzdeni, amikor a nehéz hegyi szakaszokon, a 14., a 16., a 19. és a 20. etapon vélhetően ennél sokkal nagyobb különbséget tud majd kidolgozni a portugállal szemben.

Giro d’Italia, az összetett állása 12 szakasz után

  1. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain–Victorious) 48:10:38 óra
  2. Jonas Vingegaard (dán, Visma–Lease a Bike) 33 másodperc hátrány
  3. Thymen Arensman (holland, Netcompany Ineos) 2:03 perc hátrány
  4. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 2:30 p. h.
  5. Ben O’Connor (ausztrál, Jayco AlUla) 2:50 p. h.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu