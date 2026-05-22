A Győr a BL-selejtező első fordulójában, nem kiemelt csapatként kezdi meg a nemzetközi szereplését, a sorsolást június 16-án tartják.
Borbély Balázs szavai sokkolhatják Győrt, távozhat az NB I legdrágább magyarja is
Nagy veszteségek érhetik a labdarúgó NB I friss bajnokát, az ETO FC-t a nyáron. Ideális esetben most arról beszélhetnénk, hogyan erősödik meg a győri csapat a Bajnokok Ligája-selejtező előtt, ehhez képest Borbély Balázs vezetőedző arról tett kijelentést, hogy nem sok esély van a legjobbak megtartására. Név szerint említette a világbajnokságra készülő Nadir Benbualit és a csapatkapitány Vitális Milánt is, aki ma már az NB I legdrágább magyar játékosa.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!