Slot külön értékelte Szoboszlai, Kerkez és Pécsi évét, ezt mondta róluk a Liverpool edzője

Arne Slot megtartotta a sajtótájékoztatóját a Premier League utolsó fordulója előtt. Az ötödik helyen álló Liverpool zárásként a Brentfordot fogadja vasárnap az Anfielden. Slot külön kitért a Liverpool három magyar futballistájának értékelésére: Pécsi Ármin, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik egész éves teljesítményével is elégedett volt a holland edző.

2026. 05. 22. 10:45
A Liverpool holland edzője, Anr Slot a csapat idénybeli utolsó meccse előtt külön kitért a három magyar futballista, Szoboszlai, Kerkezt és Pécsi egész éves teljesítményére Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
A Liverpool edzője tervez a következő idényre is

Slot a Brentford elleni meccsel kapcsolatban kijelentette, hogy a BL-indulás kiharcolása most minden másnál fontosabb.

– Nagyon csalódott voltam a Villa elleni vereség után, mert egy győzelemmel bebiztosíthattuk volna a Bajnokok Ligája-indulást, de ez nem sikerült. Most már csak egy meccs van hátra, ami létfontosságú számunkra klubként. Nyernünk kell, vagy legalább döntetlent játszanunk, mert egyébként még mindig elfogadható a gólkülönbségünk. De szeretnénk a szurkolóknak méltó módon lezárni ezt a szezont, mert túl sok csalódás érte a klubot ebben az idényben. És amikor klubot mondok, abba a szurkolók, a stáb és a játékosok is beletartoznak – fejtegette Slot.

Sok találgatás napvilágot lát a holland jövőjéről, sokan szívesen látnák a távozását, de a holland szavaiból ítélve erről szó sincsen: – A következő idényt is várom, hogy tovább fejlesszük ezt az átmenetben lévő csapatot – jelentette ki Slot.

Az idény végén távozó Mohamed Szalah kapcsán azt nem volt hajlandó elárulni, hogy az egyiptomi pályára lép-e.

– Szerintem Mo és én ugyanazt akarjuk: a legjobbat ennek a klubnak. Azt szeretnénk, hogy a klub a lehető legsikeresebb legyen. Mindketten részesei voltunk annak, hogy öt év után újra bajnoki címet nyertünk a szurkolóknak. De tisztában vagyunk ezzel az idényünkkel is, és azzal, hogy ő és én egyaránt azt szeretnénk: a klub ugyanolyan sikeres legyen, mint tavaly volt.

A Liverpool vasárnap 17 órától fogadja az Anfielden a Brentford együttesét a Premier League zárófordulójában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

