A reptérfejlesztés felgyorsítására tett ígéretet az új kormány

A Philadelphia felé közlekedő járatok különösen fontosak lehetnek az üzleti és turisztikai utasok számára, mivel az American Airlines amerikai bázisáról több mint száz észak-amerikai és karibi célállomás érhető el átszállással. A háromosztályos Dreamlinerek összesen 234 utast szállíthatnak, a légitársaság pedig heti mintegy 3200 ülőhelyet biztosít a két város között – írja az Airportal.

Az American Airlines korábban 2018-ban indított szezonális Budapest–Philadelphia járatokat, amelyek a világjárvány előtt magas kihasználtsággal működtek, ám 2020-ban a pandémia miatt megszűntek.