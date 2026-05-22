Rendkívüli

Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: egy ember meghalt, eloltották a tüzet + videó

Ukrajnaukrajnai háborúNATOegységszövetség

Egy amerikai tábornok szerint közelebb az ukrajnai háború vége, mint a kezdete

Európa biztonsági vezetői a fokozódó orosz fenyegetés és az ukrajnai háború árnyékában tanácskoztak a prágai GLOBSEC Fórumon, ahol a kontinens védelmi jövője és a NATO stratégiai irányai kerültek a középpontba. A rendezvényen több magas rangú katonai szereplő is a háború lehetséges kimeneteléről és a szövetség belső feszültségeiről beszélt.

Szabó István
Forrás: Politico2026. 05. 22. 10:50
Ben Hodges, az amerikai hadsereg európai erőinek korábbi parancsnoka Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hodges szerint Oroszország hónapok óta olyan veszteségeket szenved el, amelyeket már nem tud megfelelő ütemben pótolni, miközben Ukrajna egyre mélyebb csapásokat képes mérni orosz területeken. Úgy véli, Kijev stratégiájának kulcsa az orosz energiahordozó-export, különösen az olaj- és gázszektor meggyengítése, akár a távoli finomítók elleni támadások révén is.

Ukrajna elérheti céljait a tábornok szerint

A volt tábornok szerint Ukrajna akár amerikai döntő szerepvállalás nélkül is elérheti céljait, ugyanakkor figyelmeztetett: Washington később még megbánhatja, ha nem vesz részt aktívan a háború kimenetelének alakításában.

Hodges szerint Ukrajna a következő évtizedben akár „Európa védelmi iparának központjává” is válhat.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on November 4, 2025, shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) presenting state awards to servicemen of the 1st Corps Azov of the National Guard of Ukraine during a visit to the frontline in the Donetsk region, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéseket ad át az Ukrán Nemzeti Gárda 1. Azov hadtestének katonáinak a donyecki régió frontvonalán (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Vita a NATO egységéről

A prágai fórumon azonban nemcsak a háború menete, hanem a NATO-n belüli feszültségek is előtérbe kerültek. Rob Bauer a NATO katonai bizottságának volt elnöke arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „Amerika az első” alapú védelmi politikája akaratlanul is nemzeti bezárkózást válthat ki az európai szövetségeseknél.

THE HAGUE - Admiral Rob Bauer, chairman of NATO's Military Committee, delivers the Machiavelli lecture prior to the presentation of the Machiavelli Prize in Nieuwspoort. ANP BART MAAT netherlands out - belgium out (Photo by BART MAAT / ANP MAG / ANP via AFP)
Rob Bauer admirális, a NATO Katonai Bizottságának korábbi elnöke (Fotó: ANP/AFP/Bart Maat)

Bauer szerint, ha Washington saját érdekeit helyezi előtérbe a fegyverbeszerzésekben és a védelmi iparban, arra Európa is hasonló válasszal reagálhat. 

Ha azt mondják: Amerika az első, akkor sok ország azt fogja mondani: Franciaország az első, Nagy-Britannia az első vagy Hollandia az első

– fogalmazott.

A volt NATO-vezető szerint ez ellentétes a szövetség alaplogikájával, amely az összefogásra és a közös védelemre épül. Hozzátette: Európa egyik legnagyobb problémája továbbra is a korlátozott védelmi ipari kapacitás, miközben az elrettentés nemcsak a katonai erőn, hanem azon is múlik, hogy Moszkva elhiszi-e: a NATO képes egy háborút „a 10. vagy 30. nap után is fenntartani”.

Borítókép: Ben Hodges, az amerikai hadsereg európai erőinek korábbi parancsnoka (Fotó: NurPhoto/AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu