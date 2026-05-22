Egy amerikai tábornok szerint közelebb az ukrajnai háború vége, mint a kezdete

Hodges szerint Oroszország hónapok óta olyan veszteségeket szenved el, amelyeket már nem tud megfelelő ütemben pótolni, miközben Ukrajna egyre mélyebb csapásokat képes mérni orosz területeken. Úgy véli, Kijev stratégiájának kulcsa az orosz energiahordozó-export, különösen az olaj- és gázszektor meggyengítése, akár a távoli finomítók elleni támadások révén is.

Ukrajna elérheti céljait a tábornok szerint

A volt tábornok szerint Ukrajna akár amerikai döntő szerepvállalás nélkül is elérheti céljait, ugyanakkor figyelmeztetett: Washington később még megbánhatja, ha nem vesz részt aktívan a háború kimenetelének alakításában.

Hodges szerint Ukrajna a következő évtizedben akár „Európa védelmi iparának központjává” is válhat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéseket ad át az Ukrán Nemzeti Gárda 1. Azov hadtestének katonáinak a donyecki régió frontvonalán (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Vita a NATO egységéről

A prágai fórumon azonban nemcsak a háború menete, hanem a NATO-n belüli feszültségek is előtérbe kerültek. Rob Bauer a NATO katonai bizottságának volt elnöke arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „Amerika az első” alapú védelmi politikája akaratlanul is nemzeti bezárkózást válthat ki az európai szövetségeseknél.