Pizzával ünnepelt a Knicks sztárja, folytatódott a New York elképesztő sorozata

A Cleveland Cavaliers előtt hatalmas feladat áll. Az NBA történetében eddig mindössze két csapat tudott egyetlen rájátszás során többször is 0-2-es hátrányból fordítani: a 2020/2021-es Milwaukee Bucks, amely végül bajnok lett, valamint a 2020/2021-es LA Clippers, amely a Konferencia-döntőig jutott. A Cavaliers a rájátszás során már negyedszer maradt száz pont alatt – ez az alapszakaszban mindössze négyszer fordult elő velük.
Ugyanott vagyunk, mint az előző körben a Detroit Pistons ellen. A jó hír, hogy már voltunk ilyen helyzetben. Nem olyasmiről van szó, amin ne küzdöttük volna már át magunkat és ne jöttünk volna ki győztesen. Egyszerűen meg kell nyernünk a következő két hazai meccset, és mennünk kell tovább
– mondta a Cavs magasembere, Evan Mobley.
NBA, rájátszás, eredmények:
Keleti Főcsoport-döntő
New York Knicks–Cleveland Cavaliers 109-93.
Az állás: 2-0 a Knicks javára.
