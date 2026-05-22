Pizzával ünnepelt a Knicks sztárja, folytatódott a New York elképesztő sorozata

Az észak-amerikai profi kosárlabdabajnokság rájátszásában a Cleveland Cavaliers csapata ismét kikapott péntek hajnalban. A New York Knicks 109-93-ra győzte le a Clevelandet, így 2-0-s előnybe került a négy győztes meccsig tartó párharcban. A Knicks elképesztő formában van, zsinórban kilenc meccset nyertek meg a rájátszásban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 12:05
Josh Hart a New York Knicks játékosa épp James Harden mellett zsákol Fotó: SARAH STIER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A Cleveland Cavaliers előtt hatalmas feladat áll. Az NBA történetében eddig mindössze két csapat tudott egyetlen rájátszás során többször is 0-2-es hátrányból fordítani: a 2020/2021-es Milwaukee Bucks, amely végül bajnok lett, valamint a 2020/2021-es LA Clippers, amely a Konferencia-döntőig jutott. A Cavaliers a rájátszás során már negyedszer maradt száz pont alatt – ez az alapszakaszban mindössze négyszer fordult elő velük.

Ugyanott vagyunk, mint az előző körben a Detroit Pistons ellen. A jó hír, hogy már voltunk ilyen helyzetben. Nem olyasmiről van szó, amin ne küzdöttük volna már át magunkat és ne jöttünk volna ki győztesen. Egyszerűen meg kell nyernünk a következő két hazai meccset, és mennünk kell tovább

 – mondta a Cavs magasembere, Evan Mobley.

NBA, rájátszás, eredmények:

Keleti Főcsoport-döntő

New York Knicks–Cleveland Cavaliers 109-93.

Az állás: 2-0 a Knicks javára.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

