Személyesen tárgyalt az ukrán és a magyar külügyminiszter, felgyorsulnak az események

Szibiha hangsúlyozta Ukrajna EU-csatlakozásának és a tárgyalási klaszterek időben történő megnyitásának fontosságát. Emellett tájékoztatta Orbán Anitát a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetséges új szerepéről is.

Mint ismert, Zelenszkij május 20-án kijelentette, hogy országa készen áll arra, hogy a következő hetekben újrainduljanak a béketárgyalások Oroszországgal, ezúttal európai részvétellel is. Zelenszkij reméli, hogy az Európai Unió is bekapcsolódik a diplomáciai erőfeszítésekbe. Az ukrán tisztviselők szerint az erősebb európai részvétel fokozhatja a nyomást Moszkván, és új lendületet adhat az elakadt béketárgyalásoknak.

Szibiha zárásként közölte:

Egyetértettünk abban, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény országaink és egész Európa számára.

First personal meeting with @_OrbanAnita in Helsingborg.



We took stock of this week’s first round of bilateral expert-level consultations on national minorities and agreed to hold the second round next week.



We both recognise the importance of progress on this track; we seek to… pic.twitter.com/oEw6Hufhr9 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 22, 2026

Megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Orbán Anita külügyminiszter telefonos egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, amelynek eredményeként megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalások a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében.

A megbeszéléseken részt vettek a kárpátaljai magyarság képviselői is.

Ukrajna EU-csatlakozásáról is tárgyalt a két tárcavezető – erről cikkünkben részletesen írtunk.