Személyesen tárgyalt az ukrán és a magyar külügyminiszter, felgyorsulnak az események

Szibiha hangsúlyozta Ukrajna EU-csatlakozásának és a tárgyalási klaszterek időben történő megnyitásának fontosságát. Emellett tájékoztatta Orbán Anitát a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetséges új szerepéről is.
Mint ismert, Zelenszkij május 20-án kijelentette, hogy országa készen áll arra, hogy a következő hetekben újrainduljanak a béketárgyalások Oroszországgal, ezúttal európai részvétellel is. Zelenszkij reméli, hogy az Európai Unió is bekapcsolódik a diplomáciai erőfeszítésekbe. Az ukrán tisztviselők szerint az erősebb európai részvétel fokozhatja a nyomást Moszkván, és új lendületet adhat az elakadt béketárgyalásoknak.
Szibiha zárásként közölte:
Egyetértettünk abban, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény országaink és egész Európa számára.
Megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól
Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Orbán Anita külügyminiszter telefonos egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, amelynek eredményeként megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalások a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében.
A megbeszéléseken részt vettek a kárpátaljai magyarság képviselői is.
Ukrajna EU-csatlakozásáról is tárgyalt a két tárcavezető
