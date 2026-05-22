Andrij SzibihaUkrajna EU-csatlakozásaOrbán Anitatárgyalássorozatkárpátaljai magyarokorosz-ukrán háborúkisebbség

Személyesen tárgyalt az ukrán és a magyar külügyminiszter, felgyorsulnak az események

Újraindulhat a párbeszéd Budapest és Kijev között a kisebbségi ügyekben, miután a héten lezajlott az első szakértői szintű egyeztetés a két ország között. A felek a jövő héten folytatják a tárgyalásokat, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az uniós csatlakozási folyamat felgyorsítását és a kapcsolatok rendezésének fontosságát hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 12:11
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en számolt be első személyes találkozójáról Orbán Anitával Forrás: AFP
Szibiha hangsúlyozta Ukrajna EU-csatlakozásának és a tárgyalási klaszterek időben történő megnyitásának fontosságát. Emellett tájékoztatta Orbán Anitát a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetséges új szerepéről is.

Mint ismert, Zelenszkij május 20-án kijelentette, hogy országa készen áll arra, hogy a következő hetekben újrainduljanak a béketárgyalások Oroszországgal, ezúttal európai részvétellel is. Zelenszkij reméli, hogy az Európai Unió is bekapcsolódik a diplomáciai erőfeszítésekbe. Az ukrán tisztviselők szerint az erősebb európai részvétel fokozhatja a nyomást Moszkván, és új lendületet adhat az elakadt béketárgyalásoknak.

Szibiha zárásként közölte:

Egyetértettünk abban, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény országaink és egész Európa számára.

Megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Orbán Anita külügyminiszter telefonos egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, amelynek eredményeként megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalások a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. 

A megbeszéléseken részt vettek a kárpátaljai magyarság képviselői is.

Ukrajna EU-csatlakozásáról is tárgyalt a két tárcavezető – erről cikkünkben részletesen írtunk. 

 

Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai, Ukrajna nem haladhat tovább az EU-csatlakozás útján

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja tavaly év végén kérdést intézett az Európai Bizottsághoz az ukrajnai háborús mozgósítás során elkövetett súlyos jogsértések kapcsán, mivel a toborzóirodák hatalmukkal visszaélve jogellenes és embertelen bánásmódot alkalmaznak az érvényes halasztással rendelkező állampolgárokkal szemben. 

Marta Kos biztos a válaszában elismerte, hogy a bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná

– ismertette Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

 

Borítókép: Orbán Anita (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
