Thomas Tuchel a telefonálásról beszélt Palmer kihagyása után, Szaúd-Arábiából hívott be játékost

– Azt a keretet kell választani, amelyben a stáb bízik, amelyet szeret, kik hozták létre azt a kultúrát, amelyet akarunk.

Egyértelmű, hogy csapatok nyerik a trófeákat, ahol a játékosok feláldozzák magukat a közös cél érdekében

– hangsúlyozta Tuchel, aki elismerte, fájdalmas döntéseket kellett meghívnia, s mindenkit személyesen hívott fel a bő keretéből, azokat is, akikkel rossz hírt kellett közölnie. Konkrét okkal egy-egy játékosra nem tért ki, de Palmer vagy éppen Foden kihagyására vonatkozhat a német szakember egyik kijelentése:

– Nem lehet öt tízest betenni a keretbe, s aztán mindenkit pozíción kívül játszatni, ezzel senkinek sem tennénk szívességet.