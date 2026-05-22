Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: egy ember meghalt, eloltották a tüzet + videó

Thomas Tuchel a telefonálásról beszélt Palmer kihagyása után, Szaúd-Arábiából hívott be játékost

Keretet hirdetett Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya a 2026-os labdarúgó-vb-re. Anglia a világbajnokság egyik esélyese, Tuchel kinevezésétől azt várják az országban, hogy az elmúlt évek jó szereplései után most a végső győzelem is meglesz. Harry Kane és Jude Bellingham tagja a keretnek, Cole Palmer, Phil Foden és Trent Alexander-Arnold viszont kimaradt.

2026. 05. 22. 11:23
Jordan Henderson a negyedik világbajnokságára készül az angol válogatott tagjaként, Thomas Tuchel kihirdette keretét a 2026-os labdarúgó-vb-re Fotó: AFP/Henry Nicholls
– Azt a keretet kell választani, amelyben a stáb bízik, amelyet szeret, kik hozták létre azt a kultúrát, amelyet akarunk.

Egyértelmű, hogy csapatok nyerik a trófeákat, ahol a játékosok feláldozzák magukat a közös cél érdekében

– hangsúlyozta Tuchel, aki elismerte, fájdalmas döntéseket kellett meghívnia, s mindenkit személyesen hívott fel a bő keretéből, azokat is, akikkel rossz hírt kellett közölnie. Konkrét okkal egy-egy játékosra nem tért ki, de Palmer vagy éppen Foden kihagyására vonatkozhat a német szakember egyik kijelentése:

– Nem lehet öt tízest betenni a keretbe, s aztán mindenkit pozíción kívül játszatni, ezzel senkinek sem tennénk szívességet.

Anglia csoportja a vb-n

Anglia a legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert, a 2018-as világbajnokságon negyedik lett, a 2022-es vb-n negyeddöntőig jutott. Idén a csoportkörben Horvátország, Ghána és Panama lesz az angolok három ellenfele. 

Labdarúgó-vb 2026: az angol válogatott kerete

  • Kapusok: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
  • Védők : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)
  • Középpályások : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal)
  • Támadók : Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle)

 

