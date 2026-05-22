Újabb háború indulhat, Trump embere nem finomkodott

A kijelentések előzménye, hogy az Egyesült Államok néhány nappal korábban gyilkosság miatt vádat emelt Raúl Castro ellen az 1996-os incidens miatt, amikor kubai vadászgépek lelőttek két amerikai civil repülőgépet. A támadásban négy ember vesztette életét.

Rubio Kuba kapcsán azt is kijelentette, hogy a szigetország a terrorizmus egyik legfőbb támogatója a térségben, amit Havanna élesen visszautasított. Bruno Rodríguez Parrilla kubai külügyminiszter a közösségi oldalán azt írta: Kuba soha nem jelentett fenyegetést az Egyesült Államokra, Rubio pedig katonai agressziót próbál szítani.

The #US Secretary of State lies again in order to instigate a military aggression that would lead to a bloodshed by Cubans and Americans.#Cuba is not, nor has it ever been, a threat to the national security of the United States. It is the US government the one that ruthlessly… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 21, 2026

A háttérben Kuba súlyos gazdasági válsággal küzd. Az országban hónapok óta üzemanyaghiány, áramkimaradások és élelmiszerhiány nehezíti az emberek életét. A kubai vezetés szerint ebben jelentős szerepe van az amerikai szankcióknak és az olajblokádnak is. Rubio azt mondta, hogy az ország elfogadta az Egyesült Államok százmillió dolláros humanitárius segélyajánlatát.

Teljesen kifogyott Kuba az üzemanyagból. Fotó: AFP

Donald Trump fokozza a nyomást Havannára

Az amerikai elnök Kuba kapcsán úgy fogalmazott: – Más elnökök ötven-hatvan éve próbálkoztak valamivel, és lehet, hogy én leszek az, aki véghezviszi.

Trump Kubát bukott államnak nevezte, és nem zárta ki a keményebb fellépés lehetőségét sem.

Az ügy újabb fordulata, hogy az amerikai hatóságok őrizetbe vették egy kubai katonai érdekeltségű vállalat egyik vezetőjének hozzátartozóját Floridában. Rubio szerint a nő a kubai kommunista rezsimet segítette, miközben az Egyesült Államokban élt. Washington és Havanna kapcsolata az elmúlt hetekben látványosan romlott, és egyre többen attól tartanak, hogy a diplomáciai háború akár komolyabb nemzetközi konfliktussá is válhat.