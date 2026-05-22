Marco RubioKubaEgyesült Államokfenyegetés

Újabb háború indulhat, Trump embere nem finomkodott

Tovább éleződik a feszültség Washington és Havanna között, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszter Kuba kapcsán nemzetbiztonsági fenyegetésről beszélt. A kijelentésre a kubai vezetés azonnal reagált, visszautasítva a vádakat, és az amerikai állításokat valótlanoknak nevezte.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 22. 11:45
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere Fotó: Julia Demaree Nikhinson Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kijelentések előzménye, hogy az Egyesült Államok néhány nappal korábban gyilkosság miatt vádat emelt Raúl Castro ellen az 1996-os incidens miatt, amikor kubai vadászgépek lelőttek két amerikai civil repülőgépet. A támadásban négy ember vesztette életét.

Rubio Kuba kapcsán azt is kijelentette, hogy a szigetország a terrorizmus egyik legfőbb támogatója a térségben, amit Havanna élesen visszautasított. Bruno Rodríguez Parrilla kubai külügyminiszter a közösségi oldalán azt írta: Kuba soha nem jelentett fenyegetést az Egyesült Államokra, Rubio pedig katonai agressziót próbál szítani.

A háttérben Kuba súlyos gazdasági válsággal küzd. Az országban hónapok óta üzemanyaghiány, áramkimaradások és élelmiszerhiány nehezíti az emberek életét. A kubai vezetés szerint ebben jelentős szerepe van az amerikai szankcióknak és az olajblokádnak is. Rubio azt mondta, hogy az ország elfogadta az Egyesült Államok százmillió dolláros humanitárius segélyajánlatát.

Teljesen kifogyott Kuba az üzemanyagból. Fotó: AFP

Donald Trump fokozza a nyomást Havannára

Az amerikai elnök Kuba kapcsán úgy fogalmazott: – Más elnökök ötven-hatvan éve próbálkoztak valamivel, és lehet, hogy én leszek az, aki véghezviszi.

Trump Kubát bukott államnak nevezte, és nem zárta ki a keményebb fellépés lehetőségét sem.

Az ügy újabb fordulata, hogy az amerikai hatóságok őrizetbe vették egy kubai katonai érdekeltségű vállalat egyik vezetőjének hozzátartozóját Floridában. Rubio szerint a nő a kubai kommunista rezsimet segítette, miközben az Egyesült Államokban élt. Washington és Havanna kapcsolata az elmúlt hetekben látványosan romlott, és egyre többen attól tartanak, hogy a diplomáciai háború akár komolyabb nemzetközi konfliktussá is válhat.

 

Borítókép: Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP/Julia Demaree Nikhinson)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu