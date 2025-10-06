Egy, a Reuters által megtekintett külügyi távirat szerint az amerikai diplomáciai képviseletek feladata, hogy minél több országot eltántorítsanak a nem kötelező erejű határozat támogatásától, amely 1992 óta évről évre elsöprő többséggel ítéli el a Kuba elleni kereskedelmi embargót. Az Egyesült Államok és Izrael tavaly is egyedül szavaztak ellene, míg 187 ország az eltörlés mellett voksolt. Trump hivatalba lépése óta megduplázta a szankciókat, visszahelyezte Kubát a terrorizmust támogató országok listájára, és új pénzügyi, utazási korlátozásokat vezetett be.
Trump figyelmeztet: Kuba egyre szorosabban együttműködik Moszkvával
Az Egyesült Államok új érvekkel próbálja meggyengíteni a Kuba elleni embargót elítélő ENSZ-határozat támogatását. Donald Trump kormánya arra utasította diplomatáit, hogy szövetségeseiket győzzék meg: a havannai vezetés aktívan támogatja Oroszország ukrajnai háborúját, és több ezer kubai harcos állhat Moszkva oldalán.
A távirat szerint Havanna nemcsak, hogy „saját korrupciójának és alkalmatlanságának” köszönheti gazdasági válságát, hanem egyre szorosabban együttműködik Moszkvával – írja a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.
Washington azt állítja, hogy Kuba Észak-Korea után a legtöbb külföldi katonát biztosítja az orosz agresszióhoz, a becslések szerint 1000–5000 harcost.
Amerikai tisztviselők szerint a kubai rezsim nem védi meg polgárait attól, hogy „bábként” használják őket az orosz–ukrán háborúban.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Washington szerint a havannai kormány az ENSZ-határozatot arra használja, hogy áldozatként tüntesse fel magát, miközben elnyomja saját lakosságát és veszélyt jelent a nemzetközi stabilitásra.
A szavazás ugyan jogi következményekkel nem jár, politikai súlya annál nagyobb: az embargó feloldásáról kizárólag az amerikai kongresszus dönthetne.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Oroszlán támadt egy kisfiúra + videó
Thaiföldön törvényesen tarthatnak az emberek oroszlánokat.
Fico keményen odaszúrt a háborúpárti Brüsszelnek
„A szlávok egymást ölik.”
Szijjártó Péter fontos találkozóra indult
Soha ekkora jelentősége a tanácskozásának nem volt, mint most.
Oroszország így építi a kapcsolatait a világban
Miként építi Moszkva kapcsolati hálóját a posztszovjet térségtől Afrikáig?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Oroszlán támadt egy kisfiúra + videó
Thaiföldön törvényesen tarthatnak az emberek oroszlánokat.
Fico keményen odaszúrt a háborúpárti Brüsszelnek
„A szlávok egymást ölik.”
Szijjártó Péter fontos találkozóra indult
Soha ekkora jelentősége a tanácskozásának nem volt, mint most.
Oroszország így építi a kapcsolatait a világban
Miként építi Moszkva kapcsolati hálóját a posztszovjet térségtől Afrikáig?