Trump figyelmeztet: Kuba egyre szorosabban együttműködik Moszkvával

A távirat szerint Havanna nemcsak, hogy „saját korrupciójának és alkalmatlanságának” köszönheti gazdasági válságát, hanem egyre szorosabban együttműködik Moszkvával – írja a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.

Washington azt állítja, hogy Kuba Észak-Korea után a legtöbb külföldi katonát biztosítja az orosz agresszióhoz, a becslések szerint 1000–5000 harcost.

Amerikai tisztviselők szerint a kubai rezsim nem védi meg polgárait attól, hogy „bábként” használják őket az orosz–ukrán háborúban.