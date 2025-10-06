TrumpembargóENSZKubaMoszkvavenezuelai elnök

Trump figyelmeztet: Kuba egyre szorosabban együttműködik Moszkvával

Az Egyesült Államok új érvekkel próbálja meggyengíteni a Kuba elleni embargót elítélő ENSZ-határozat támogatását. Donald Trump kormánya arra utasította diplomatáit, hogy szövetségeseiket győzzék meg: a havannai vezetés aktívan támogatja Oroszország ukrajnai háborúját, és több ezer kubai harcos állhat Moszkva oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 7:23
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Egy, a Reuters által megtekintett külügyi távirat szerint az amerikai diplomáciai képviseletek feladata, hogy minél több országot eltántorítsanak a nem kötelező erejű határozat támogatásától, amely 1992 óta évről évre elsöprő többséggel ítéli el a Kuba elleni kereskedelmi embargót. Az Egyesült Államok és Izrael tavaly is egyedül szavaztak ellene, míg 187 ország az eltörlés mellett voksolt. Trump hivatalba lépése óta megduplázta a szankciókat, visszahelyezte Kubát a terrorizmust támogató országok listájára, és új pénzügyi, utazási korlátozásokat vezetett be. 

Trump most a kubai harcosok ügyével próbálja elérni, hogy legalább néhány szövetségese ne támogassa Havannát
Trump most a kubai harcosok ügyével próbálja elérni, hogy legalább néhány szövetségese ne támogassa Havannát Fotó: AFP

A távirat szerint Havanna nemcsak, hogy „saját korrupciójának és alkalmatlanságának” köszönheti gazdasági válságát, hanem egyre szorosabban együttműködik Moszkvával – írja a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.

Washington azt állítja, hogy Kuba Észak-Korea után a legtöbb külföldi katonát biztosítja az orosz agresszióhoz, a becslések szerint 1000–5000 harcost. 

Amerikai tisztviselők szerint a kubai rezsim nem védi meg polgárait attól, hogy „bábként” használják őket az orosz–ukrán háborúban.

Cuba's President Miguel Diaz-Canel attends the BRICS summit second plenary session in Rio de Janeiro, Brazil, on July 6, 2025. BRICS leaders descended on sunny Rio de Janeiro, but issued a dark warning that US President Donald Trump's "indiscriminate" import tariffs risk hurting the global economy, warning they are illegal and arbitrary, according to a final summit statement. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Miguel Díaz-Canel elnök és kormánya következetesen elutasítja a vádat, hogy bármilyen szerepet vállalnának az ukrajnai háborúban Fotó: AFP

Washington szerint a havannai kormány az ENSZ-határozatot arra használja, hogy áldozatként tüntesse fel magát, miközben elnyomja saját lakosságát és veszélyt jelent a nemzetközi stabilitásra.

A szavazás ugyan jogi következményekkel nem jár, politikai súlya annál nagyobb: az embargó feloldásáról kizárólag az amerikai kongresszus dönthetne. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

