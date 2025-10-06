Oroszország így építi a kapcsolatait a világban

Oroszország külpolitikája az elmúlt évtizedekben a multipoláris világrend kialakulását igyekezett támogatni – olyan rendszert, ahol a döntéshozatal nem kizárólag a nyugati hatalmak privilégiuma. E cél érdekében Moszkva több régióban – a posztszovjet térségtől kezdve a Balkánon és a Közel-Keleten át Afrikáig és Latin-Amerikáig – gazdasági, katonai és diplomáciai eszközökkel erősíti jelenlétét.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megérkezik Vlagyimir Putyin elnök és Nicolás Maduro venezuelai elnök találkozójára a moszkvai Kremlbe, 2025. május 7-én (Fotó: AFP/Maxim Shemetov)

A posztszovjet térség: történelmi és biztonsági dimenziók

A volt szovjet köztársaságok Oroszország számára továbbra is kiemelt jelentőségűek, részben a közös történelem, részben a gazdasági és nyelvi kapcsolatok miatt.

Belarusszia esetében az együttműködés elsősorban biztonságpolitikai és gazdasági jellegű. Moszkva energiaexporttal és katonai támogatással biztosítja Minszk stabilitását, cserébe szoros politikai koordinációt élvez.