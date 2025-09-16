Oresnyik hiperszonikus rakétákkal demonstráltak erőt az orosz–belarusz hadgyakorlaton

A belarusz vezérkar főnöke elmondta: – Minden feladatot elvégeztünk, amit magunk elé kitűztünk. A legfontosabb események között említhetem a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik mobil rakétakomplexum használatát és telepítését. A hadgyakorlat pénteken kezdődött mindkét ország gyakorlóterein, a NATO-val fennálló feszültséggel párhuzamosan, csupán két nappal azután, hogy Lengyelország lelőtte a légterébe belépő orosz drónokat. A megfigyelők között az Egyesült Államokon kívül további NATO-tagállamok, Törökország és Magyarország is szerepelnek – írja az Origo.

A Zapad–2025 elnevezésű közös orosz-belarusz hadgyakorlaton a résztvevők az Oresnyik rakétakomplexum alkalmazását gyakorolták. Fotó: AFP

A manőverek során a rakétakomplexum alkalmazási sémájának kidolgozásáról Viktor Hrenin, Belarusszia védelmi minisztere számolt be – erről az Origo cikkében olvashat részletesen.