Anthony Joshua halálos kimenetelű autóbalesetben érintett, kórházba került + videó

A nigériai hatóságok szerint a brit nehézsúlyú ökölvívó, Anthony Joshua autóbaleset részese volt az Ogun–Lagos állami gyorsforgalmi úton hétfő reggel – írja a BBC. A 36 éves sportolónak családi gyökerei vannak Sagamu városában, amely Ogun államban található, Nigéria délnyugati részén.
A rendőrség a BBC-nek megerősítette, hogy Anthony Joshua könnyebb sérüléseket szenvedett, állapota stabil, de kórházba szállították kivizsgálásokra. A hírt a Ring Magazine is megírta.
Az interneten terjedő fotók és videók egy súlyosan megrongálódott autót mutatnak. A felvételeken Joshua felső nélkül, zavartan ül az összetört autóban, majd később egy mentőautó első ülésén beszél a hatóságok munkatársaival.
Ketten meghaltak, amit Anthony Joshua részéről is megerősítettek
Helyi sajtóértesülések szerint két ember meghalt a balesetben. A történteket Anthony Joshua promótere, Eddie Hearn is megerősítette, aki elmondta: egyelőre próbálják felvenni a kapcsolatot a bokszolóval, és nem szeretnének találgatásokba bocsátkozni, ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, Joshua állapota nem súlyos.
Egy szemtanú, Adeniyi Orojo a nigériai The Punch című napilapnak azt mondta, hogy egy Lexus és egy Pajero volt érintett a balesetben.
– Joshua a sofőr mögötti ülésen ült, mellette egy másik személy – nyilatkozta a szemtanú. – Egy utas a sofőr mellett ült, így összesen négyen voltak a Lexusszal utazók közül abban az autóban, amely összetört. Joshua biztonsági emberei a mögöttük haladó járműben utaztak a baleset előtt.
A helyi média szerint Joshua a jármű hátsó ülésén tartózkodott, amikor az autó egy álló teherautónak ütközött.
Órákkal a baleset előtt Joshua egy videót tett közzé az Instagramon, amelyen asztaliteniszezik egy másik férfival.
Tíz napja törte ripityára Jake Paul állkapcsát
Anthony Joshua nemrég Jake Paul ellen bokszolt: december 19-én a hatodik menetben brutális jobbhoroggal ütötte ki a youtuberből lett bunyóst Miamiban. A meccsük 1,25 milliárd letöltést generált a Netflix valamennyi közösségi oldalán. Mindent egybevetve körülbelül 80-100 millió dollár közötti összeget kereshettek fejenként. Jake Paul állkapcsa eltört Joshua ütéseitől.
