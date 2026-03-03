Utálatos kannibalizmussal esnek hazánknak

A frankhamisítási ügy tisztázására kiküldött parlamenti bizottság lassan befejezi munkáját. Jeremiah Smith amerikai népszövetségi biztos is kitér rá jelentésében, s azt írja, az üzleti világnak egy bizonyos kis része kiaknáz minden bajt, s élénk tevékenységet fejt ki, hogy kikezdje az ország politikai és kormányzati stabilitását. Minderről a Budapesti Hírlap számol be február 23-án, s úgy fogalmaz:

Nagyrészt ennek az élénk tevékenységnek róhatjuk föl, hogy a frankügy világbotránnyá fajult, hogy ellenségeink sajtójában és parlamentjeiben utálatos kannibalizmussal esnek neki Magyarországnak és hogy idehaza a politikai fejlemények ismét robbanásig fokozták a feszültséget.

Szerintük a pénzhamisítási ügyet a politikai világ kis része léptette elő első számú politikai üggyé, tekintet nélkül az ország érdekeire. Azért tette, hogy „kerülő úton megbuktassa Bethlent, akivel szemben a parlamenti küzdőtéren mindig csatát vesztett és tette ezt azért, hogy magának szabaddá tegye a politikai érvényesülés útját, ha másképp nem, hát teljes felfordulás árán”. Az elemzés szerint ez a szándék annyira átlátszó volt, hogy a közvélemény teljes egyértelműséggel a miniszterelnök mögé sorakozott fel.

„Még azok is, akik sohasem lelkesedtek Bethlen politikájáért, észrevették, hogy vakmerő kezek anarchiát készítenek elő, tehát félre kell tenni minden elválasztó kisebb-nagyobb felfogásbeli árnyalatot, kétséget és ellentétet és egyesült erővel kell szembeszállni a politikai világ ama bizonyos kis részével.”

A bizottsági jelentés lesz az utolsó felvonás, körülötte lesz a döntő ütközet. A szélsőbaloldal azonban már kialakította véleményét. „Még nem tudja, hogy mi lesz a többség jelentésében, de már előre tudja, hogy nem lesz vele megelégedve, tehát külön véleményt fog előterjeszteni.”

A február 25-i számban már a bizottsági jelentések közzétételéről számolnak be. A többségi jelentés azt bizonyítja, hogy a kormánynak a frankügyben semmi része nincs. Amikor meg tudomást szerzett róla, mindent elkövetett a bűnösök kinyomozására és megbüntetésére. A kisebbségi jelentés szerint viszont előbb el kellett volna rendelni a nyomozást, s bizonyítékokat látnak arra, hogy a kabinet előzetesen tudott a hamisítók tevékenységéről. Az eltérő jelentések ellenére eredmény mégis van.

„Az eredmény az, hogy Bethlen többet tett a frankügy büntetőjogi és parlamenti kinyomozására, mint amennyit egy kormány hasonló esetben tenni szokott. És eredmény az, hogy a kisebbségi vélemény sem tud egyetlen egy tényállást kétségessé tenni, hogy a vád megvethesse a lábát. Ezt aligha lehet letagadni. Ennek megnyugtató hatása az országra és a külföldre el nem maradhat.”

Herczeg Ferencet ünneplik a cenkiek A híd című drámája alkalmából, amelyen megjelenik Klebelsberg Kunó kultuszminiszterrel együtt a miniszterelnök is, és köszöntőt mond. A február 23-i Budapesti Hírlap Széchenyi szűkebb hazája ünnepelte Herczeg Ferencet című cikke szerint Bethlen István arról beszél: „Ha végigtekintünk a magyar történelem eseményein, akkor úgy látjuk, hogy a história és a költészet között mindig megvolt a közösség. […] A magyar költészetnek, a magyar irodalomnak valóban az a hivatása, hogy a nemzet prófétája legyen a költő és az író. A fantázia mellett azonban akarás és cselekvés is kell, mert enélkül nem válik valóra és realitássá a nemzet boldogulását és előbbre vitelét szolgáló eszme.” Az igazi politikus kritériumairól is szól.