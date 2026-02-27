India soha nem adja el a lelkét

- India egy teljesen új világ számunkra, magyaroknak. Egy olyan kulturális szuperhatalom, amely távoli és ismeretlen. A filmek segíthetnek közel kerülni hozzá?





- Természetesen, ez az olyan média csodája, mint a mozgófilm. Nincs szükség szavakra ahhoz, hogy értsd a lényeget. A film össze tud kötni nemzeteket. Ha én egy magyar filmet nézek feliratozás nélkül, érteni tudom a történetet, az érzelmeket, a drámát, az alapvető üzenetet. Épp ezért szerveztük meg a filmfesztivált, az a mostani már a tizedik hasonló rendezvény. A filmek különböző hátterűek, különböző stábok által készített alkotások, különböző nyelveken szólnak, más és más stílusúak. Említhetem a nagyon sikeres, Oscar-díjjal kitüntetett RRR című filmet, amely Dél-Indiában készült, roppant látványos, nagy költségvetésű alkotás. Ugyanakkor hoztunk egy nagyon érzékeny filmet Gudzsarátból, egy másik mű egy ember harcát mutatja be az igazságért, vagy említhetem azt a művet, amely valós történetet dolgoz fel és azt üzeni, a kudarc se jelenti az út végét, mindig van lehetőség felfelé törni. Reméljük, hogy ezek segítségével jobban meg tudják ismerni a magyarok Indiát. Hozzá kell tennem, Budapest mindig nyitott és befogadó város volt.





- Bár lehet, hogy az alapvető üzenetet meg tudja ragadni az indiai néző is egy magyar filmben, de az indiai filmnyelv jelentősen eltér a magyartól és az európaitól. Ha India átvenne nyugati jegyeket jobban értenénk őket mi is?

- Az indiai filmek épp azért annyira népszerűek, mert mi soha nem adjuk el a lelkünket. A filmkészítés azonban egy nemzetközi fogalom, nem feltétlenül kötődik egyetlen kultúrához. Láthattuk rendkívül népszerű amerikai vagy brit filmeket, amelyek átlépik a határokat, de említhetem a japán, a koreai vagy az iráni alkotásokat, amelyek hasonló utat jártak be. A film egy ablak, amelyen át be lehet tekinteni egy ország kultúrájába. Nem kérdéses, hogy a filmek hatnak egymásra, ahogy az irodalom vagy más művészetek esetén is így történik. A lényeg, a történet azonban indiai marad, ez is eredményezi, hogy az indiai filmek annyira különlegesen és felismerhetőek.



