Szánthó Miklós: A számok makacs dolgok – Brüsszel és Kijev árnyékában zajlik a kampány

– Mit szólt ahhoz, hogy Magyar Péter hazugsággal vádolta meg önöket, az Alapjogokért Központot, pedig ott vannak feketén-fehéren a Nemzeti Választási Iroda adatai, miszerint Magyar Péterék 13 806 ajánlóívet vittek vissza, és így fizikai képtelenség lett volna 250 ezer, sőt 300 ezer aláírást gyűjteniük, ha egy íven maximum 8 aláírás lehet?

– Magyar Péter eddigi pályafutását elnézve szinte már biztos indikátornak tekinthető, hogy akit ő hazugsággal vádol, annak jó eséllyel igaza van. Most is ez volt a forgatókönyv, szombaton kamuzott egy hatalmasat, amikor diadalittasan bejelentette, hogy 250 ezer ajánlásnál járnak, miközben az Alapjogokért Központ által a Nemzeti Választási Irodától kikért hivatalos adatok alapján világosan látszik, hogy az aznap felvett ajánlóívek száma legfeljebb 110 ezer aláírás összegyűjtésére lehetett elegendő. Ez nem politikai vita kérdése, hanem egyszerű matematika. Ha egy íven maximum nyolc aláírás szerepelhet, akkor a visszavitt 13 806 ív mellett a 250–300 ezres szám egyszerűen nem jön ki. Ami történik, az a jól ismert kettős beszéd. A nyilvánosság előtt grandiózusnak szánt tódítások, a háttérben pedig makacs, cáfolhatatlan adatok. A kétarcú Magyar Péter nem csupán túloz, hanem következetesen mást állít, mint amit a tények mutatnak. És a tények, bármennyire is kellemetlen, de makacs dolgok.

Fotó: Polyák Attila

– Több, egybehangzó forrás szerint válságtanácskozást hívott össze Magyar Péter, ahol arról beszélt, hogy a tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Magyar Péter brutális lejáratókampányra számít, és belengette, amennyiben veszítenek, nem marad Magyarországon. Az Alapjogokért Központ is rendszeresen készít közvélemény-kutatásokat, hogyan látja az esélyeket? És mit árul el, hogy Magyar Péter kevesebb, mint 50 nappal a választás előtt a vereségre készíti a pártját?

– Az utóbbi hetekben már a baloldalon is megjelent a realitásérzék. Egyre többen beszélnek arról, hogy könnyen lehet, a választást végül a Fidesz–KDNP nyeri. A megbízható kutatóintézetek, mint a Századvég, a Nézőpont vagy az Alapjogokért Központ tavaly ősz óta stabil kormánypárti vezetést mérnek – a Medián szerintem nem közvélemény-kutatást, hanem közvélemény-formálást végez. Négy évvel ezelőtt az akkori mérésükben 16 százalékot tévedtek a végeredményhez képest, ezért most „ha lúd, legyen kövér” alapon bedobták a 20 százalékos Tisza-előnyt. Ez persze nem jelenti azt, hogy lefutott lenne a mérkőzés. Nehéz, eseménydús hetek állnak előttünk, óriási a tét és kemény a küzdelem. A jelenlegi számok alapján azonban az látszik, a kormánypártok állnak nyerésre. Éppen ezért beszédes, hogy Magyar Péter elkezdte felkészíteni saját táborát a vereségre. A baloldali médiakonglomerátum és az önjelölt „szakértők” újra elővették a jól ismert lemezt, a „választási csalás” mítoszát. Ez a régi-új hamis sztori pedig három célt szolgál. Az első, hogy előre gyártott magyarázatot kínáljon arra az esetre, ha a Tisza Párt alulmarad. A második cél a mozgósítás a zűrzavarkeltésre. Ha a Fidesz–KDNP győz, de kisebb különbséggel, mint 2022-ben, már kész is a forgatókönyv, „mi előre megmondtuk”. Ez kiváló eszköz lehet zavargásokat kelteni, főként Budapesten. A harmadik – és talán legfontosabb – dimenzió a nemzetközi tér. Mert itt már nem puszta politikai lózungokról, hanem hazug, de formálisan „jogias” érvekről van szó. Ha sikerül elültetni a kételyt a választás legitimitásával kapcsolatban, arra könnyen rá tud csatlakozni Brüsszel, a nemzetközi szervezetek és a sajtó egy része. Innentől pedig komoly szuverenitási kérdésként merül fel ez az egész. Ha ugyanis azt a látszatot tudják kelteni, hogy a magyar kormány „illegitim”, annak beláthatatlan következményei lehetnek az uniós döntéshozatalban is. Egy ilyen narratíva könnyen eszközzé válhat geopolitikai vitákban, például a magyar kormányfőt nem hívják majd meg azokra az uniós összejövetelekre, amelyeken Ukrajna támogatásáról vagy a háború finanszírozásáról döntenek, és „hoppá”, azonnal zöld lámpát kaphat akár Ukrajna EU-s tagsága is.