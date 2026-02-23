Itt a baloldali sajtó által hiányolt bizonyíték: Magyar Péter ismét megvezette a követőit

Matematikailag lehetetlen, hogy a Tisza 250 ezer ajánlást gyűjtött volna össze a kampányidőszak első napján a hivatalos zárásig, miközben a számukra kiadott 13 885 darab ajánlóíven legfeljebb összesen 111 080 ajánlás volt gyűjthető, ugyanis egy ajánlóíven maximum 8 ajánlás szerepelhet – közölte az Alapjogokért Központ a közösségi oldalán. A központ a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által a közadatigénylésre kiadott teljes számsort bemutatta.

Fotó: Facebook/Alapjogokért Központ

Mást mond Brüsszelben és mást itthon. Más van a hivatalos kamuprogramban és más a kiszivárgott valódiban. És más számokat mond a nyilvánosságban, meg más van a nyilvántartásokban. Mert Magyar Péter kétarcú

– mutattak rá.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a Tisza-vezér azt állította, szombat délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban a hivatalos adatok szerint délután 16 óráig – a hivatalos zárásáig – csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett be a baloldali párttól.

Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Ezek alapján Magyar Péteréknek legfeljebb 110 448 ajánlása lehetett akkor, amikor a baloldali pártelnök 250 ezer aláírással hitegette a követőit.

Ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tisza Pártnak.

Az Alapjogokért Központ szerint a Tisza Párt kezdetektől inkább látszatpolitikát folytatott: pártnak tűnik, de valójában digitális mozgalom, és a látszólagos kutatási vezetés, a programjuk vagy a magyar érdekek képviselete is sokszor illúzió. Az ajánlásgyűjtés sem kivétel: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, ami a párt látszatjellegét ismét igazolja.