varga barnabásaekatrómitosz

Varga Barnabás nem csak az elvett gólja miatt bosszankodhat nagyon + videó

A görög labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában az AEK Athén 2-2-re végzett az Atrómitosz otthonában. Az AEK csapatában Varga Barnabás végig a pályán volt, és bár betalált a hazaiík kapuába, a gólját videózás után visszavonták.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 21:08
Varga Barnabás alapember az AEK csapatában Forrás: Instagram.com/aekfc_official
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetközi labdarúgóporondon csütörtökön a Konferencialigában a nyolcaddöntős párharcok első meccsei voltak műsoron, az AEK pedig 4-0-ra győzött a szlovén Celje otthonában. A görögök első gólját Varga Barbabás szerezte a harmadik percben, egy szöglet után parádés fejessel. Varga ezzel nem akármilyen tettet mondhat magának: a 2025/26-os szezonban mindhárom nemzetközi kupasorozatban betalált, és ez lett a 11. gólja. Honfitársunk a Ferencváros színeiben a Bajnokok Ligája selejtezőjében hatszor, az Európa-ligában négyszer volt eredményes, s immár az AEK játékosaként a Konferencialigában is meglett az első gólja.

Varga Barnabás vasármap is ott volt az AEK kezdőcsapatában Forrás: X/AEK

Varga Barnabás gólját elvette a VAR

Varga a görög bajnokságban vasárnapig kilenc meccsen négy gólt és két gólpasszt jegyzett, és természetesen az Atrómitosz otthonában is ott volt az AEK kezdőcsapatában. A bajnoki címért harcoló AEK úgy kezdhette a meccset, hogy számára a döntetlen sem jó eredmény, de a 33. perrben még hátrányba is került az ugyancsak athéni ellenfele stadionjában, a középhátvéd Mitoglou volt eredményes (1-0). A 45. percben Varga egy szabadrúgás után egy lefejelt labdát közelről a kapuba vágott, a játékvezető meg is ítélte a gólt, de videózás után leshelyzet miatt visszavonta. 

@novasportsgr

Marko Nikolics vezetőedző nem akármilyen fejet vágott, amikor visszavonták Varga gólját, ennek az Athletico szánt is egy kis cikket:

Marko Nikolics magába roskadt az AEK kispadján

Nagy bajba került tehát az AEK, de a második játékrészben a szerb Luka Jovics a 63. és a 69. percben is betalált, 2-1-re fordított Nikolics csapata. De nem sokáig örülhetett az AEK, mert az Atrómitosz a 71. percben egyenlített, és a 2-2 lett a végeredmény is. Pedig a hosszabbításban az AEK játékosai – nem Varga – kétszer is a kapufát találták el.

Ez azt jelenti, hogy a tabellán a 25. forduló után a PAOK, az Olimpikosz és az AEK is 57 ponttal áll, a gólkülönbségeiket nézve ebben a sorrendben.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
