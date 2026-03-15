Varga Barnabás nem csak az elvett gólja miatt bosszankodhat nagyon + videó

A nemzetközi labdarúgóporondon csütörtökön a Konferencialigában a nyolcaddöntős párharcok első meccsei voltak műsoron, az AEK pedig 4-0-ra győzött a szlovén Celje otthonában. A görögök első gólját Varga Barbabás szerezte a harmadik percben, egy szöglet után parádés fejessel. Varga ezzel nem akármilyen tettet mondhat magának: a 2025/26-os szezonban mindhárom nemzetközi kupasorozatban betalált, és ez lett a 11. gólja. Honfitársunk a Ferencváros színeiben a Bajnokok Ligája selejtezőjében hatszor, az Európa-ligában négyszer volt eredményes, s immár az AEK játékosaként a Konferencialigában is meglett az első gólja.

Varga Barnabás gólját elvette a VAR

Varga a görög bajnokságban vasárnapig kilenc meccsen négy gólt és két gólpasszt jegyzett, és természetesen az Atrómitosz otthonában is ott volt az AEK kezdőcsapatában. A bajnoki címért harcoló AEK úgy kezdhette a meccset, hogy számára a döntetlen sem jó eredmény, de a 33. perrben még hátrányba is került az ugyancsak athéni ellenfele stadionjában, a középhátvéd Mitoglou volt eredményes (1-0). A 45. percben Varga egy szabadrúgás után egy lefejelt labdát közelről a kapuba vágott, a játékvezető meg is ítélte a gólt, de videózás után leshelyzet miatt visszavonta.

Marko Nikolics vezetőedző nem akármilyen fejet vágott, amikor visszavonták Varga gólját

Marko Nikolics magába roskadt az AEK kispadján

Nagy bajba került tehát az AEK, de a második játékrészben a szerb Luka Jovics a 63. és a 69. percben is betalált, 2-1-re fordított Nikolics csapata. De nem sokáig örülhetett az AEK, mert az Atrómitosz a 71. percben egyenlített, és a 2-2 lett a végeredmény is. Pedig a hosszabbításban az AEK játékosai – nem Varga – kétszer is a kapufát találták el.

Ez azt jelenti, hogy a tabellán a 25. forduló után a PAOK, az Olimpikosz és az AEK is 57 ponttal áll, a gólkülönbségeiket nézve ebben a sorrendben.