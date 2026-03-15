Három év alatt nem esett meg ilyen a Barcelonával, kíméletlen bosszú a Camp Nouban

A La Liga 28. fordulójában a Barcelona vasárnap délután hazai pályán 5-2-re nyert a Sevilla ellen, Raphinha mesterhármast szerzett. A listavezető Barcelona így visszaállította a négypontos előnyét a Real Madrid előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 18:33
Raphinha vasárnap három gólt is szerzett a Barcelona csapatában Fotó: LLUIS GENE Forrás: AFP
A spanyol labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Real Madrid hazai pályán könnyedén, 4-1-re verte a bennmaradásért küzdő Elchét. A Real így egy pontra megközelítette az éllovas Barcelona csapatát, amely vasárnap délután a 14. helyen álló Sevilla csapatát fogadta. A Barcelona a BL nyolcaddöntőjében az első meccsen 1-1-et játszott a Newcastle United otthonában, és már a visszavágóra gondolva Hansi Flick vezetőedző úgy döntött, hogy Lamine Yamal a kispadra kerül. Október 5-én a Sevilla otthon 4-1-re verte a Barcát, a katalánoknak volt miért visszavágniuk. A Barcelona tábora azonban nem csak a meccsre figyelt, március 15-e ugyanis fontos nap lett, a klub történetének 15. elnökválasztása, Joan Laporta és kihívója, Víctor Font „mérkőzése”. Az elnökválasztáson a klub pártoló tagjai – több min 110 ezren – 21 óráig szavazhatnak.

Raphinha két 11-est is értékesített a Barcelona–Sevilla mérkőzésen (Fotó: LLUIS GENE / AFP)

A Barcelona a héten engedélyt kapott arra, hogy a továbbra is felújítás alatt álló Camp Nou ideiglenes befogadóképességét 62 652 férőhelyre növelje, ami a végleges kapacitás több mint fele. A Barcelona tavaly novemberben térhetett vissza legendás otthonába, amelybe 45 ezer nézőt engedhettek be mostanáig.

A Barcelona 56 483 szurkoló előtt játszott – rég volt ilyen

A rajongók és a klub által régóta várt engedélyt a város polgármestere adta meg, és most vasárnap lépett érvénybe. (A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása után a stadion végül mintegy 106 ezer szurkoló tud majd egyszerre vendégül látni.) Hansi Flick csapata a Sevilla ellen 56 483 szurkoló előtt játszott, és közel hároméves hazai nézőcsúcsot döntött meg. A 2023. május 28-i, Mallorca elleni mérkőzés (3-0) óta, amelyen a Camp Nouban 88 775 szurkoló volt jelen, a Barcelona nem játszott hazai pályán ennyi szurkoló előtt.  2025. május 11-én az Olimpiai stadionban a Real Madrid elleni meccsén (4-3) 50 319-en voltak, de oda 56 ezren nem is férnek be.

Ami a mostani meccset illeti, Raphinha a 9. és a 21. percben is értékesített egy 11-est, így a Barcelona gyorsan megnyugtató előnybe került. A 38. percben Dani Olmo is betalált, a 45. percben pedig Lewandowski a negyedik Barca-gólt is megszerezhette volna, de nagy helyzetben a kapu mellé fejelt. S a félidő hosszabbításában a Sevilla Oso találatával szépített, így a szünetben 3-1 volt az állás. Rapinha az 51. percben akcióból is betalált (4-1), majd a 60. percben Joao Cancelo is eredményes volt. A Sevilla a 92. percben Djibril Sow révén némileg kozmetikázta az eredményt, de a Barcelona 5-2-es győzelmével így is is bosszút állt az őszi sérelmekért. A 67. percben amúgy Yamal is beállt.

La Liga, 28. forduló:

  • Alavés–Villarreal 1-1 (1-0)
  • Oviedo–Valencia 1-0 (1-0)
  • Real Madrid–Elche 4-1 (2-0)
  • Girona–Athletic Bilbao 3-0 (1-0)
  • Atlético Madrid–Getafe 1-0 (1-0)
  • Real Mallorca–Espanyol 2-1 (0-1)
  • Barcelona–Sevilla 5-2 (3-1)
  • Real Betis–Celta Vigo 18.30
  • Real Sociedad–Osasuna 21.00

hétfőn játsszák:

  • Rayo Vallecano–Levante 21.00

Az élcsoport:

  1. Barcelona 27 77-28 70 pont
  2. Real Madrid 28 60-24 66
  3. Atlético Madrid 28 47-25 57
  4. Villarreal 28 51-33 55
     

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
