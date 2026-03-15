Romániában kiakadtak a március 15-i magyar zászló miatt, támadják az FTC labdarúgóját

Marius Corbu, a Ferencváros csángó származású, román és magyar állampolgársággal is rendelkező 23 éves labdarúgója már játszott a román U21-es válogatottban, és Mircea Lucescu, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya is számolna vele. Ám Marius Corbu körül most Romániában áll a bál, a román sajtóban kritizálják, mert március 15-e tiszteletére magyar zászlót vett a kezébe.

2026. 03. 15. 14:51
Marius Corbu, a Ferencváros (b) és Fran Brodic, az Újpest játékosa az NB I 21. fordulójában játszott Ferencváros–Újpest mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. február 7-én. Ferencváros nyert 3-0-ra Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros csütörtökön különleges mezben nyert 2-0-ra a Braga ellen. A mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja finom átmenetes mintázatával helyez kortárs, modern köntösbe. A limitált példányszámban a szurkolók számára is forgalomba hozott mezen a FTC-címer közepén kapott helyet, a szívnél pedig az alkalomhoz illően kokárda található – ez utóbbi azonban a Braga elleni meccsen pályára lépett játékosokon nem lehetett ott az UEFA előírásainak megfelelően. A március 15-e tiszteletére készült fotók egyikén Marius Corbu a kezében egy magyar zászlót is tart - több csapattársához hasonlóan –, ami miatt a román sajtóban erős kritikákat kapott.

Marius Corbu a Ferencváros különleges mezében Forrás: Fradi.hu

A román válogatottra nehéz feladat vár. A vb-pótselejtezőben március 26-án a török nemzeti csapat ellen Isztambulban lép pályára, s ha megnyeri a meccset, akkor öt nappal később a Szlovákia–Koszovó párharc győztese ellen játssza a sorsdöntő mérkőzést, ugyancsak idegenben. Mircea Lucescu szövetségi kapitány március elején bejelentette a Törökország–Románia mérkőzésre meghívott külföldi játékosok előzetes listáját, és két nagy meglepetéssel szolgált Ioan Vermesan, a Verona 19 esztendős csatára és Marius Corbu, a Ferencváros 23 éves középpályása behívásával. Még egyikük sem szerepelt a román válogatottban.

A román sajtó szerint Marius Corbu nagyot hibázott

Nagy kérdés, hogy Corbu végül kap-e meghívót a keretbe a fotózás után, ami Romániában nagy visszhangot keltett, szúrta ki a Csakfoci. A GSP azt írta, míg egyesek szerint ez csupán a fotózás „szakmai kötelesség” a klubja felé, mások „szerencsétlen és tapintatlan” lépésnek tartják egy román válogatott labdarúgótól. A ProSport ennél jóval kritikusabb volt, már a cikke címében „érthetetlennek” nevezte a gesztust. A legkeményebb kritikát a Golazo fogalmazta meg, egy véleménycikkében „hatalmas bakinak” nevezte a fotózást, szerinte a labdarúgó nem mérte fel a tette súlyát. S azt is írják, hogy Corbu azért választotta a román válogatottat, mert a magyarhoz nem tud odakerülni. Tény, Corbu egy 2022-es nyilatkozatában arról beszélt, hogy Marco Rossi stábja megkereste,  s szeretett volna a magyar válogatottban játszani, de ez végül nem jött össze neki.

Corbu a jelenlegi szezon első felében 18 alkalommal lépett pályára a ciprusi bajnokságban az APOEL Nicosia színeiben, ezeken négy gólt szerzett és hat gólpasszt adott. A Ferencvároshoz január végén érkezett, egyelőre öt mérkőzésen játszott, ezeken nem szerzett gólt, és gólpasszt sem adott. Korábban már játszott Magyarországon, a Puskás Akadémia csapatában.

