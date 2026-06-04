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Brüsszeli követeléslista Ukrajna ügyében: az új magyar kormány megkezdte a teljesítést

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Az Európai Parlament külügyi bizottsága tegnap megszavazta az éves Ukrajna-jelentést, amelyben megfogalmazta követeléseit: gyorsított uniós csatlakozás, még több fegyver, még erőteljesebb finanszírozás a háború folytatására. A jelentés külön felszólítja az új magyar kormányt, hogy hagyjon fel a csatlakozási folyamat akadályozásával. Friss hírek szerint már készek is Budapesten teljesíteni ezt a brüsszeli elvárást, pedig Ukrajna gyorsított csatlakozása ellentétes mind a magyar, mind az európai érdekekkel.

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Forrás: Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció2026. 06. 04. 10:11
Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
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A jelentés még több és gyorsabb fegyverszállítást, Ukrajnával közös hadiipari beszerzéseket és az ország hadiiparának európai integrálását erőlteti. Az új magyar kormány ehhez is asszisztál: elengedték az előző kormány vétóját, így az úgynevezett európai békekereten keresztül hamarosan több milliárd euró eddigi hadi költést fedezhetnek majd visszamenőlegesen, uniós kasszából. Ebben pedig már a magyar adófizetők pénze is benne van.

Brüsszel követelései

Gál Kinga, a Fidesz–KDNP delegáció elnöke, az EP külügyi bizottságának tagja a jelentés tegnapi szavazása kapcsán elmondta: a szöveg ismét több sebből vérzik, egyszerre a gyorsított ukrán csatlakozás, a megnövelt fegyverkezés és a háborús eszkaláció programja. A jelentés összehangolt, egész Európára kiterjedő beszerzési mechanizmusok létrehozását sürgeti annak érdekében, hogy Ukrajna időben és elegendő mennyiségben kapjon lőszert és katonai felszerelést, miközben a NATO 5. cikkelyéhez hasonló és jogi kötőerővel bíró garanciákat biztosítana Ukrajna számára, noha az ország nem NATO tagállam. 

A jelentés emellett bírálja Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradását a 90 milliárd eurós Ukrajna-hitel garanciavállalásából. Annak érdekében pedig, hogy többé egyetlen tagállam se vétózhasson, megszüntetnék az egyhangú döntéshozatalt, ezzel súlyosan korlátozva a tagállami szuverenitást.

Minden jel arra utal, hogy az új magyar kormány már el is kezdte az Európai Parlament részletes követeléslistájának teljesítését: feloldották az európai békekeretben szereplő hadi ipari költekezéssel kapcsolatos korábbi magyar vétót és hamarosan az ukrán csatlakozásnak és szabad utat engednének. A Fidesz–KDNP európai parlamenti delegáció nem ért egyet Ukrajna gyorsított és teljesítés nélkül előre haladó csatlakozásával, ahogyan azzal sem, hogy az európai adófizetők pénzét a háborús fegyverkezésre és Európa destabilizálására költsék, így a jelentést határozottan elleneztük.

Borítókép: Magyar Péter magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

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