Deutsch TamásUkrajna támogatásaorosz-ukrán háborúuniós pénzekMagyar Péter

Gyorsan kiderült az igazság a brüsszeli paktumról: ezentúl a magyarok is állják az ukrán háborús számlát

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A Politico forrásaira hivatkozva figyelmeztetett a Fidesz–KDNP, hogy Magyar Péterék feloldották a korábbi magyar vétót, így az uniós védelmi keretből utólag is finanszírozhatóvá válhatnak az Ukrajna támogatására fordított tagállami hadi kiadások. Deutsch Tamás szerint ezzel a magyar adófizetők pénze is hozzájárulhat a háborús költségek fedezéséhez. A Fidesz–KDNP azonnali magyarázatot vár Magyar Pétertől és Orbán Anitától.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 10:23
Deutsch Tamás szerint ezzel a magyar adófizetők pénze is hozzájárulhat a háborús költségek fedezéséhez Forrás: AFP
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Deutsch Tamás magyarázatot vár

A Fidesz–KDNP közölte, hogy haladéktalanul válaszokat várnak arra, igazak-e a Politico értesülései. 

Amennyiben igen, arra is magyarázatot kérnek, hogy miért nem tájékoztatták erről a magyar embereket, valamint pontosan mennyi magyar adófizetői pénzt kívánnak ezekre a célokra felhasználni.

Deutsch Tamás felidézte Orbán Anita korábbi kijelentését, miszerint nem akarnak „bot lenni a küllők között”, majd úgy fogalmazott: szerinte valahogy így néz ki ez a gyakorlatban.

14 ezer milliárd forintnyi háborús kiadás finanszírozásához járulhat hozzá Magyarország

Dömötör Csaba közösségi oldalán reagált a Politico belsős hírlevelében megjelent információkra, amelyek szerint az új magyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió új védelmi alapjából utólagosan is megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket egyes tagállamok korábban Ukrajna háborús finanszírozására fordítottak. A politikus kifogásolta azt is, hogy állítása szerint a kérdés nem került szóba nyilvánosan az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalások után.

Mindent elmond az egészről, hogy az új kormányfő egyetlen szóval nem említette ezt a Von der Leyennel közös sajtótájékoztatóján, mint ahogy a külügyminiszter sem

– fogalmazott. Dömötör Csaba szerint az ügy jól mutatja az új kabinet uniós politikáját.

Borítókép: Deutsch Tamás (Fotó: AFP)

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