Gyorsan kiderült az igazság a brüsszeli paktumról: ezentúl a magyarok is állják az ukrán háborús számlát

14 ezer milliárd forintnyi háborús kiadás finanszírozásához járulhat hozzá Magyarország

Dömötör Csaba közösségi oldalán reagált a Politico belsős hírlevelében megjelent információkra, amelyek szerint az új magyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió új védelmi alapjából utólagosan is megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket egyes tagállamok korábban Ukrajna háborús finanszírozására fordítottak. A politikus kifogásolta azt is, hogy állítása szerint a kérdés nem került szóba nyilvánosan az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalások után.

Mindent elmond az egészről, hogy az új kormányfő egyetlen szóval nem említette ezt a Von der Leyennel közös sajtótájékoztatóján, mint ahogy a külügyminiszter sem

– fogalmazott. Dömötör Csaba szerint az ügy jól mutatja az új kabinet uniós politikáját.