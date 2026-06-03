Gyorsan kiderült az igazság a brüsszeli paktumról: ezentúl a magyarok is állják az ukrán háborús számlát

Deutsch Tamás magyarázatot vár
A Fidesz–KDNP közölte, hogy haladéktalanul válaszokat várnak arra, igazak-e a Politico értesülései.
Amennyiben igen, arra is magyarázatot kérnek, hogy miért nem tájékoztatták erről a magyar embereket, valamint pontosan mennyi magyar adófizetői pénzt kívánnak ezekre a célokra felhasználni.
Deutsch Tamás felidézte Orbán Anita korábbi kijelentését, miszerint nem akarnak „bot lenni a küllők között”, majd úgy fogalmazott: szerinte valahogy így néz ki ez a gyakorlatban.
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