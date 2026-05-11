Orbán AnitaParlamentTisza-kormánykülügyminisztériumbizottsági meghallgatás

Orbán Anita: Nem leszünk bot a küllők között

Az Európai Ügyek Bizottsága után a leendő külügyminisztert a Parlament Külügyi Bizottsága is meghallgatta. Orbán Anita a bizottság tagjai előtt beszélt a külügyminisztérium feladatáról, jövőbeni céljairól és a szervezeti felépítésről is.

Brém-Nagy Márton
2026. 05. 11. 10:22
Orbán Anita
Orbán Anita Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A külügyminisztérium legfontosabb feladata azonban Orbán Anita szerint az Európai Unió bizalmának a visszanyerése lesz.

A miniszterjelölt kitért a biztonság kérdésére is, főként a kontinens biztonságára, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ugyan fontos partner a biztonság fenntartásában, azonban Magyarország érdeke egy erős, magát megvédeni képes, és cselekvő Európai Unió. Oroszország Orbán Anita szerint továbbra is fontos régiós partnere lesz hazánknak, ugyanakkor azt fontos hangsúlyozni a politikus szerint, hogy Oroszország politikája jelenleg kihívást jelent a Európa számára. 

Az új magyar Európa központú külpolitika egyik legfontosabb pillére a V4-es együttműködés – szögezte le Orbán Anita.

Ennek kapcsán a külügyminiszteri poszt várományosa hangsúlyozta, hogy ezen kapcsolatokat meg kell reformálni, épp ezért Magyar Péter egyik első útja a lengyel–magyar történelmi barátság jegyében Varsóba vezet majd jövő héten. Orbán Anita a szomszédos országokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy hazánk elismeri Ukrajna szuverenitását és területi integritását, azonban a „jó szomszédi viszony” csak és kizárólag a határon túli magyarok jogainak tiszteletbe tartása mellett lehetséges. 

Orbán Anita egyúttal jelezte a Benes-dekrétumok körül kialakult vita kapcsán, hogy a kollektív bűnösség elve mellett nem lehet eredményes együttműködés kiépíteni, így ezt a kérdést mindenképp tisztázni kell. 

Borítókép: Orbán Anita (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu