Az energiabiztonság és az energiaszuverenitás kérdésében fogadott el határozott hangvételű nyilatkozatot a Patrióták Európáért frakció – számolt be róla Facebook-oldalán Gál Kinga. A fideszes európai parlamenti képviselő hangsúlyozta: a jelenlegi geopolitikai helyzet, különösen a közel-keleti válság és az uniós szankciós politika következményei miatt Európa példátlan energiaválság küszöbén áll.
Gál Kinga: Teljes irányváltás kell az uniós energiapolitikában
Az energiabiztonság és a nemzeti szuverenitás védelmét sürgeti a Patrióták Európáért frakció – erről írt a közösségi oldalán Gál Kinga a képviselőcsoport kihelyezett ülését követően. A politikus közölte, az Európai Bizottság jelenlegi, ideológiai alapú energiapolitikája súlyos károkat okoz Európa gazdaságának és a családok megélhetésének.
A politikus szerint a helyzetet tovább rontja az Európai Bizottság „ideológiavezérelt” energiapolitikája, amely nemcsak a tagállamok mozgásterét szűkíti, hanem növeli az energiaárakat, bizonytalanná teszi az ellátást, és aláássa a kontinens versenyképességét. Mint fogalmazott, ez a megközelítés komoly terheket ró a családokra, és jelentős károkat okoz az iparnak is.
A nyilatkozatban a patrióták egyértelművé tették: az energiapolitikának továbbra is tagállami hatáskörben kell maradnia. Álláspontjuk szerint az energiatermelés és az elektromos hálózatok irányítása nemzeti szuverenitási kérdés, amelyet nem lehet központosítani. Úgy vélik, minden országnak joga van saját energiamixének meghatározásához, figyelembe véve saját adottságait és gazdasági helyzetét.
A képviselőcsoport elutasít minden olyan uniós törekvést, amely veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, és felszólította az Európai Bizottságot, hogy a tagállamok érdekeit helyezze előtérbe.
Külön kritika érte a megújuló energiaforrások erőltetését is: a Patrióták szerint egy kiegyensúlyozott energiamixnek minden megbízható energiaforrást tartalmaznia kell.
A nyilatkozat kitér a szélerőművek kérdésére is. Eszerint a nem megfelelően megtervezett beruházások káros hatással lehetnek a környezetre, a mezőgazdaságra és a helyi közösségekre, ezért fokozott körültekintést sürgetnek ezek bővítése során.
A Patrióták Európáért frakció szerint Európa jövője szempontjából elengedhetetlen az energiapolitika irányváltása. Úgy látják, az ideológiai megközelítést fel kell váltania a pragmatizmusnak, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, erősíti a versenyképességet, és biztosítja a megfizethető energiaellátást.
Gál Kinga hangsúlyozta: a patrióták továbbra is kiállnak amellett, hogy a tagállamok maguk dönthessenek energetikai jövőjükről, és egy erős, szuverén, gazdaságilag versenyképes Európa építésén dolgozzanak.
Borítókép: Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő, a Patrióták Európáért alelnöke (Forrás: Facebook)
