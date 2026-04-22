Súlyos döntésre kényszerült a Lufthansa, az energiaválság betehet a vakációnak is

A német légitársaság is beállt az egyre bővülő sorba és 20 000 veszteséges járatot számolt fel. A Lufthansa közölte, hogy a repülőgép-üzemanyag ára „megduplázódott az iráni konfliktus kitörése óta”, a jövőben pedig további hasonló intézkedések várhatóak – írja az Origo.
A lépés a múlt heti döntést követi, melynek értelmében leányvállalata, a CityLine teljes, 27 repülőgépből álló flottáját a tervezettnél korábban kivonták a forgalomból az emelkedő üzemanyagárak és a szűkülő kínálat miatt.
A légitársaság közölte, hogy az első 120 járatot hétfőn törölték. „A következő hónapokra vonatkozó középtávú útvonaltervet a kapacitáscsökkentés figyelembevételével felülvizsgálják, és április végén vagy május elején teszik közzé” – közölte a Lufthansa, hozzátéve, hogy az érintett utasokat értesítették.
