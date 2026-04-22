LufthansaEurópaválság

Súlyos döntésre kényszerült a Lufthansa, az energiaválság betehet a vakációnak is

Az Európai légitársaságok közül egyre többen vezetnek be korlátozásokat, a sor pedig várhatóan még nem ért véget. A Lufthansa nemrég bejelentette, hogy az elszálló repülőgépüzemanyag-árak miatt 20 000 veszteséges járatot megszüntet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 9:10
Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német légitársaság is beállt az egyre bővülő sorba és 20 000 veszteséges járatot számolt fel. A Lufthansa közölte, hogy a repülőgép-üzemanyag ára „megduplázódott az iráni konfliktus kitörése óta”, a jövőben pedig további hasonló intézkedések várhatóak – írja az Origo

A lépés a múlt heti döntést követi, melynek értelmében leányvállalata, a CityLine teljes, 27 repülőgépből álló flottáját a tervezettnél korábban kivonták a forgalomból az emelkedő üzemanyagárak és a szűkülő kínálat miatt.

A légitársaság közölte, hogy az első 120 járatot hétfőn törölték. „A következő hónapokra vonatkozó középtávú útvonaltervet a kapacitáscsökkentés figyelembevételével felülvizsgálják, és április végén vagy május elején teszik közzé” – közölte a Lufthansa, hozzátéve, hogy az érintett utasokat értesítették.

A 20 000 járattörlés, amely magában foglalja a korábban a CityLine által üzemeltetett járatokat is, a frankfurti, müncheni, zürichi, bécsi, brüsszeli és római csomópontokat érinti. A légitársaság közölte, hogy ezek a „járatmenetrend-optimalizálások” folytatódni fognak.

A bejelentés ellenére a légitársaság azt nyilatkozta, hogy „a csoport üzemanyag-ellátása biztosított a következő hetekre”.

Más légitársaságok is hasonló intézkedéseket jelentettek be. Az SAS Scandinavian Airlines mintegy ezer járatot törölt a magas üzemanyagárak miatt, míg az Air France-KLM 100 eurós felárat vezetett be a hosszú távú jegyekre.

Borítókép: A Lufthansa gépei egy repülőtéren (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
