Súlyos döntésre kényszerült a Lufthansa, az energiaválság betehet a vakációnak is

A német légitársaság is beállt az egyre bővülő sorba és 20 000 veszteséges járatot számolt fel. A Lufthansa közölte, hogy a repülőgép-üzemanyag ára „megduplázódott az iráni konfliktus kitörése óta”, a jövőben pedig további hasonló intézkedések várhatóak – írja az Origo.

A Lufthansa további járattörléseket jelentett be az elszálló üzemanyagárak miatt

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A lépés a múlt heti döntést követi, melynek értelmében leányvállalata, a CityLine teljes, 27 repülőgépből álló flottáját a tervezettnél korábban kivonták a forgalomból az emelkedő üzemanyagárak és a szűkülő kínálat miatt.