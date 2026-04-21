Elszabaduló üzemanyagárak: nagy bajban a légi közlekedés

A romló helyzetre reagálva több légitársaság drasztikus lépéseket tett.

A német Lufthansa bezárta regionális leányvállalatát és kivonja a forgalomból a régebbi, nagy fogyasztású repülőgépeket. A döntés hátterében a megugró üzemanyagköltségek mellett a személyzeti sztrájkok is szerepet játszanak.

Légi közlekedés: Európa kiszolgáltatott helyzetben

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Európa különösen függ a közel-keleti importtól: korábban a kontinens kerozinszükségletének mintegy fele onnan érkezett. Az iráni konfliktus miatt azonban ez az arány jelentősen visszaesett, így az európai igények mintegy negyede jelenleg nem biztosított. Bár Szaúd-Arábia igyekszik alternatív útvonalakon, például a vörös-tengeri Yanbu kikötőjén keresztül szállítani, ez a megoldás sem tekinthető biztonságosnak a térségbeli katonai feszültségek miatt.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kerozin nemcsak a civil légi közlekedés számára kulcsfontosságú. A katonai igények egyre nagyobb prioritást élveznek, ami tovább szűkíti a polgári felhasználásra elérhető mennyiséget.

Kulcsszerepet játszik az úgynevezett Közép-európai Csővezeték-rendszer (CEPS), amely a NATO katonai infrastruktúrájának része, és több nagy európai repülőteret is ellát. Szakértők szerint a rendszer terhelése tovább nőhet, különösen az amerikai légierő európai jelenléte miatt.

Alternatívák vannak, de nem elegendők

Más régiók – például Nigéria vagy az Egyesült Államok – növelik ugyan exportjukat, de ezek a források nem képesek pótolni a közel-keleti kiesést.

Az orosz olajat feldolgozó ázsiai finomítókat pedig az ukrajnai háború miatt bojkott sújtja.

Az európai politikusok igyekeznek nyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy a kontinens rendelkezik finomítói kapacitásokkal. A valóság azonban az, hogy a járvány utáni keresletcsökkenés és a zöldátállás miatt ezek a kapacitások csökkentek, ráadásul nem minden finomító képes kerozin előállítására.