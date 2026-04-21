Rendkívüli

légiközlekedésEurópakiszolgáltatottkerozinhiány

Elszabaduló üzemanyagárak: nagy bajban a légi közlekedés

Továbbra sincs enyhülés a repülőgép-üzemanyag, vagyis a kerozin piacán: az ellátás akadozik, az árak pedig drámai mértékben emelkednek. Szakértők szerint ha a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, az komoly hatással lehet a légi közlekedésre, ritkulhatnak a járatok, miközben a jegyárak tovább nőhetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 21. 11:10
A Lufthansa és a Lufthansa CityLine repülőgépei a müncheni repülőtéren Fotó: Sven Hoppe Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A londoni Energex elemzőcég adatai szerint az iráni háború kezdete óta a kerozin ára mintegy 122 százalékkal emelkedett. A problémák már nemcsak Ázsiában jelentkeznek: az elmúlt hetekben olasz repülőtereken is fennakadások voltak az üzemanyag-ellátásban, írja az Origo.

Kerozintankolás a müncheni repülőtéren (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

A romló helyzetre reagálva több légitársaság drasztikus lépéseket tett. 

A német Lufthansa bezárta regionális leányvállalatát és kivonja a forgalomból a régebbi, nagy fogyasztású repülőgépeket. A döntés hátterében a megugró üzemanyagköltségek mellett a személyzeti sztrájkok is szerepet játszanak.

Légi közlekedés: Európa kiszolgáltatott helyzetben

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Európa különösen függ a közel-keleti importtól: korábban a kontinens kerozinszükségletének mintegy fele onnan érkezett. Az iráni konfliktus miatt azonban ez az arány jelentősen visszaesett, így az európai igények mintegy negyede jelenleg nem biztosított. Bár Szaúd-Arábia igyekszik alternatív útvonalakon, például a vörös-tengeri Yanbu kikötőjén keresztül szállítani, ez a megoldás sem tekinthető biztonságosnak a térségbeli katonai feszültségek miatt.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kerozin nemcsak a civil légi közlekedés számára kulcsfontosságú. A katonai igények egyre nagyobb prioritást élveznek, ami tovább szűkíti a polgári felhasználásra elérhető mennyiséget.

Kulcsszerepet játszik az úgynevezett Közép-európai Csővezeték-rendszer (CEPS), amely a NATO katonai infrastruktúrájának része, és több nagy európai repülőteret is ellát. Szakértők szerint a rendszer terhelése tovább nőhet, különösen az amerikai légierő európai jelenléte miatt.

Alternatívák vannak, de nem elegendők

Más régiók – például Nigéria vagy az Egyesült Államok – növelik ugyan exportjukat, de ezek a források nem képesek pótolni a közel-keleti kiesést.

Az orosz olajat feldolgozó ázsiai finomítókat pedig az ukrajnai háború miatt bojkott sújtja.

Az európai politikusok igyekeznek nyugtatni a közvéleményt, hangsúlyozva, hogy a kontinens rendelkezik finomítói kapacitásokkal. A valóság azonban az, hogy a járvány utáni keresletcsökkenés és a zöldátállás miatt ezek a kapacitások csökkentek, ráadásul nem minden finomító képes kerozin előállítására.

A DHL üzemanyagtárolója a lipcse/hallei repülőtéren (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jan Woitas)

Dráguló jegyek, ritkuló járatok

A légi közlekedés költségeinek eddig is 20–30 százalékát tette ki az üzemanyag. Az árak megduplázódása azonban teljesen felborítja a korábbi üzleti modelleket.

A Eurowings és a Lufthansa már most járatokat törölt, és további csökkentések várhatók.

A szakmai szervezetek adócsökkentést és ideiglenes szabályozási könnyítéseket sürgetnek, például az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felfüggesztését. A jelenlegi trendek alapján a nyári utazási szezon jelentősen drágább lehet az utasok számára, miközben a járatkínálat is szűkülhet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
