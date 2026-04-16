Vészhelyzeti tervet sürgetnek a repülőterek – ekkorra omolhat össze a légi közlekedés

Szakértők szerint néhány héten belül összeomolhat a légi közlekedés, ha a Hormuzi-szoros nem lesz stabilan átjárható. A kerozinhiány már most számos fennakadást okoz, a járattörlésektől az áremelkedésekig, több olasz légikikötőben pedig már a múlt héten üzemanyag-korlátozásokat vezettek be.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 10:45
Hamarosan nagy lehet baj az üzemanyag hiánya miatt Forrás: AFP
Az iráni háború következtében hamarosan beálló kerozinhiány miatt az Európai Bizottság fellépését sürgetik az európai repülőterek. Apostolos Tzitzikostas az ACI Europe repülőtéri szövetség  uniós közlekedési biztosnak címzett levelében azt írja, rendszerszintű szűk keresztmetszet alakulhat ki az európai repülőterek kerozinellátásában, ha a Hormuzi-szoros három héten belül nem lesz stabilan átjárható.

kerozinhiány
Kerozinhiány (Fotó: AFP)

Az ACI Europe felhívja a figyelmet a csökkenő kerozinkészletekre és a katonai tevékenységek egyéb negatív hatásaira. Mint írják, a repülőgép-üzemanyag rendelkezésre állásával kapcsolatban egyre nő az aggodalom az ágazatban. A repülőtéri szövetség szerint 

igen kényes időpontban vagyunk, mivel közeleg a nyaralási szezon, a légi közlekedésnek pedig központi szerepe van az európai turizmusban. Az ellátási problémáknak nyáron különösen komoly következményei lennének.

 A kerozinhiány miatt vészhelyzeti tervet várnak a repterek

A repülőterek ezért 

  • vészhelyzeti terveket, 
  • nagyobb átláthatóságot, 
  • a kereslet és kínálat jobb összehangolását 
  • és alternatív beszerzési források biztosítását kérik az Európai Bizottságtól. 

A szövetség emellett lehetőségként felveti az európai ellátási láncok védelmét, a koordinált beszerzéseket, az esetleges állami támogatást és a szabályok ideiglenes enyhítését. A repülőtér-üzemeltetők mellett az A4E légitársasági szövetség is kapcsolatba lépett az Európai Bizottsággal. Állásfoglalásukban uniós szintű beszerzési stratégia kidolgozását és egy 90 napos stratégiai kerozintartalék létrehozását javasolják, amelyet a légitársaságok vészhelyzetben igénybe vehetnének – írja a Turizmus.com

Számos légitársaság áremelésekkel reagált a kialakult helyzetre, és többen figyelmeztettek már ellátási nehézségekre és járatkimaradásokra. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) is arra számít, hogy a helyzet csak lassan fog enyhülni. Még ha a nyersolajszállítás újraindul is, a probléma továbbra is fennáll majd, mivel a közel-keleti finomítók kapacitása korlátozott. Willie Walsh, a IATA vezérigazgatója szerint hónapokba fog telni, mire az ellátás eléri a szükséges szintet.

A magas ár miatt már a kompjáratok is veszélybe kerültek

Az üzemanyag növekvő ára nemcsak a légi közlekedést érinti. Az olasz Assarmatori és Confitarma hajótulajdonosi szövetségek is figyelmeztettek arra, hogy a kompforgalomban kínálatcsökkentés vagy járatok megszüntetése következhet be, ha az árak a jelenlegi szinten maradnak. Ez különösen a Szardíniára és Szicíliába vezető útvonalakat érintené. 

A szövetségek állami támogatást kérnek és úgy látják, hogy elsősorban a hosszú távú járatok, például a Genova–Olbia vagy a Genova–Palermo útvonalak vannak veszélyben – írja a Reise vor9. Mint lapunk is megírta, több olasz légikikötőben már a múlt héten üzemanyag-korlátozásokat vezetett be. A dél-olaszországi Brindisi repülőterén elfogyott az üzemanyag múlt hét kedden, a milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén pedig április 4-től vezettek be korlátozásokat.

Duplájára nőttek az üzemanyagárak

A kéthetes tűzszünet csak kis enyhülést hozott, a Hormuzi-szoros továbbra is blokád alatt van, ami a globális olaj- és cseppfolyósított földgázkészletek nagyjából egyötödét vonta ki a piacról, a finomítóknak pedig időbe telik majd a károk helyreállítása.

Szakértők a háborús cselekmények szüneteltetése ellenére továbbra is aggódnak a kerozin kínálata és áremelkedése miatt. A repülőgép-üzemanyag ára ugyanis jelenleg 150 és 200 dollár között ingadozik hordónként. 

 Jarrod Castle, az UBS elemzője keddi közleményében kifejezte aggodalmát amiatt, hogy a decemberi kerozin határidős árai továbbra is több mint ötven százalékkal emelkedtek éves szinten. Az üzemanyag, amely jellemzően a légitársaságok második legnagyobb költsége a munkaerő után, a működési kiadások mintegy 27 százalékát teszi ki. 

Az árak több mint a kétszeresükre nőttek az iráni konfliktus kezdete óta, messze meghaladva a nyersolaj árának nagyjából ötvenszázalékos emelkedését a tűzszünet előtt

– emlékeztettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu