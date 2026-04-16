Vészhelyzeti tervet sürgetnek a repülőterek – ekkorra omolhat össze a légi közlekedés

Az iráni háború következtében hamarosan beálló kerozinhiány miatt az Európai Bizottság fellépését sürgetik az európai repülőterek. Apostolos Tzitzikostas az ACI Europe repülőtéri szövetség uniós közlekedési biztosnak címzett levelében azt írja, rendszerszintű szűk keresztmetszet alakulhat ki az európai repülőterek kerozinellátásában, ha a Hormuzi-szoros három héten belül nem lesz stabilan átjárható.

Kerozinhiány (Fotó: AFP)

Az ACI Europe felhívja a figyelmet a csökkenő kerozinkészletekre és a katonai tevékenységek egyéb negatív hatásaira. Mint írják, a repülőgép-üzemanyag rendelkezésre állásával kapcsolatban egyre nő az aggodalom az ágazatban. A repülőtéri szövetség szerint

igen kényes időpontban vagyunk, mivel közeleg a nyaralási szezon, a légi közlekedésnek pedig központi szerepe van az európai turizmusban. Az ellátási problémáknak nyáron különösen komoly következményei lennének.

A kerozinhiány miatt vészhelyzeti tervet várnak a repterek

A repülőterek ezért

vészhelyzeti terveket,

nagyobb átláthatóságot,

a kereslet és kínálat jobb összehangolását

és alternatív beszerzési források biztosítását kérik az Európai Bizottságtól.

A szövetség emellett lehetőségként felveti az európai ellátási láncok védelmét, a koordinált beszerzéseket, az esetleges állami támogatást és a szabályok ideiglenes enyhítését. A repülőtér-üzemeltetők mellett az A4E légitársasági szövetség is kapcsolatba lépett az Európai Bizottsággal. Állásfoglalásukban uniós szintű beszerzési stratégia kidolgozását és egy 90 napos stratégiai kerozintartalék létrehozását javasolják, amelyet a légitársaságok vészhelyzetben igénybe vehetnének – írja a Turizmus.com.

Számos légitársaság áremelésekkel reagált a kialakult helyzetre, és többen figyelmeztettek már ellátási nehézségekre és járatkimaradásokra. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) is arra számít, hogy a helyzet csak lassan fog enyhülni. Még ha a nyersolajszállítás újraindul is, a probléma továbbra is fennáll majd, mivel a közel-keleti finomítók kapacitása korlátozott. Willie Walsh, a IATA vezérigazgatója szerint hónapokba fog telni, mire az ellátás eléri a szükséges szintet.