Elfogyott az üzemanyag Olaszországban, áll a repülőforgalom

Brindisi repülőterének közleménye szerint a kerozinhiány átmenetinek számít, és az előrejelzések szerint kedd kora délutántól tudják ismét biztosítani az induló gépek feltöltését. A Puglia tartomány légyközlekedéséért felelős Antonio Maria Vasile szerint nincsen vészhelyzet, de az utóbbi napokban a korábban már korlátozást bevezető repülőterekről érkező gépek teljesen felemésztették Brindisi üzemanyag-tartalékát.

Teljesen kimerítették az érkező járatok a Brindisi repülőtér üzemanyag-tartalékát

A milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén április 4-től vezettek be korlátozásokat. A sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb távolságot fedő járatokat kivéve minden más repülőgép legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhat. Hasonló korlátozást lépett érvénybe a dél-olaszországi Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara repülőterén is. A római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését, amelyet eredetileg április 7-ig rendelt el.