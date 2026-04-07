Elfogyott az üzemanyag Olaszországban, áll a repülőforgalom

A dél-olaszországi Brindisi repülőterén elfogyott az üzemanyag kedden, miközben Reggio Calabria és Pescara légikikötőjében korlátozásokat vezettek be további négy másik repülőtérrel együtt.

2026. 04. 07. 23:59
Súlyos energiaválság fenyegeti Európát Forrás: AFP
Brindisi repülőterének közleménye szerint a kerozinhiány átmenetinek számít, és az előrejelzések szerint kedd kora délutántól tudják ismét biztosítani az induló gépek feltöltését. A Puglia tartomány légyközlekedéséért felelős Antonio Maria Vasile szerint nincsen vészhelyzet, de az utóbbi napokban a korábban már korlátozást bevezető repülőterekről érkező gépek teljesen felemésztették Brindisi üzemanyag-tartalékát.

Teljesen kimerítették az érkező járatok a Brindisi repülőtér üzemanyag-tartalékát
Fotó: AFP

A milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén április 4-től vezettek be korlátozásokat. A sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb távolságot fedő járatokat kivéve minden más repülőgép legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhat. Hasonló korlátozást lépett érvénybe a dél-olaszországi Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara repülőterén is. A római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését, amelyet eredetileg április 7-ig rendelt el.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, soha nem látott energiaválság robog Európa felé , csak az olcsó orosz energia jelenthet megoldást. Orbán Viktor korábban hangsúlyozta: 

Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti.

Ezért sürgős lépésekre van szükség. Mint mondta, „minden egyes nap számít”.

Borítókép: Súlyos energiaválság fenyegeti Európát (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
