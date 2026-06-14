Hamászt támogató alkalmazottakat rúgott ki az ENSZ

Az ENSZ-nél működő Izrael-barát lobbiszervezet, a UN Watch üdvözölte a döntést, ugyanakkor képmutatással vádolta a UNRWA-t, amiért szerinte nem hajlandó nyíltan elismerni a Hamászhoz fűződő kapcsolatokat.

A UN Watch évek óta feltárja, hogy a UNRWA tanárai, iskolaigazgatói és más alkalmazottai miként fonódnak össze a Hamásszal. A mostani intézkedés üdvözlendő, de csupán szerény kezdet

– közölte a szervezet vezetője, Hillel Neuer.

A UNRWA-t 1949-ben, Izrael függetlenségi háborúját követően hozták létre. Feladata, hogy segélyt, egészségügyi ellátást és oktatást biztosítson a palesztin menekültek számára Gázában, Ciszjordániában, valamint Szíriában, Libanonban és Jordániában. A UNRWA nyilvántartása szerint jelenleg mintegy 5,9 millió ember számít palesztin menekültnek, mivel az 1948-as háború során elűzött vagy elmenekült arabok leszármazottai.