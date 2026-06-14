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Hamászt támogató alkalmazottakat rúgott ki az ENSZ

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Az ENSZ palesztin menekültekkel foglalkozó segélyszervezete, a UNRWA bejelentette, hogy elbocsátotta hetven gázai alkalmazottját. Izrael azzal vádolta meg őket, hogy együttműködnek a Hamász szélsőséges palesztin szervezettel.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 13:09
Hamász tagok Fotó: BASHAR TALEB Forrás: AFP
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Az ENSZ-nél működő Izrael-barát lobbiszervezet, a UN Watch üdvözölte a döntést, ugyanakkor képmutatással vádolta a UNRWA-t, amiért szerinte nem hajlandó nyíltan elismerni a Hamászhoz fűződő kapcsolatokat.

A UN Watch évek óta feltárja, hogy a UNRWA tanárai, iskolaigazgatói és más alkalmazottai miként fonódnak össze a Hamásszal. A mostani intézkedés üdvözlendő, de csupán szerény kezdet

– közölte a szervezet vezetője, Hillel Neuer.

A UNRWA-t 1949-ben, Izrael függetlenségi háborúját követően hozták létre. Feladata, hogy segélyt, egészségügyi ellátást és oktatást biztosítson a palesztin menekültek számára Gázában, Ciszjordániában, valamint Szíriában, Libanonban és Jordániában. A UNRWA nyilvántartása szerint jelenleg mintegy 5,9 millió ember számít palesztin menekültnek, mivel az 1948-as háború során elűzött vagy elmenekült arabok leszármazottai.

Izrael szerint a UNRWA hozzájárul az izraeli–palesztin konfliktus fennmaradásához azzal, hogy azt a sajátos menekültdefiníciót alkalmazza a palesztinokra, amelynek értelmében a menekültstátusz generációról generációra öröklődik. A UNRWA ugyanakkor kulcsszerepet játszik a gázai és ciszjordániai palesztinok segélyezésében, és támogatói szerint hozzájárul ahhoz, hogy a palesztinok ne süllyedjenek még mélyebb szegénységbe, ami tovább növelhetné az erőszak és a terrorizmus kockázatát.

Borítókép: Hamász harcosok (Fotó: AFP)

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