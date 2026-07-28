Andrea Doria: cápák őrzik a mesés értékű elveszett gyémántokat

A süllyedő olasz óceánjáróról kimentett túlélők Fotó: White Star Line, Black Sea facebook

Az M/S Stockholmot úgy tervezték meg, hogy képes legyen a jégtáblákkal teli sarkköri vizeken is biztonságosan közlekedni. Ezért a hajó orrát megerősítették és a szokásosnál sokkal vastagabb, ellenállóbb acél héjszerkezettel burkolták be.

Erre vezethető vissza, hogy noha az ütközés ereje több méterre benyomta a svéd hajó orrát, de e súlyos kár ellenére sem vesztette el az úszóképességét. Amikor az ütközés megtörtént, az M/S Stockholm kapitánya „Teljes gőzzel hátra!” parancsot küldött a gépháznak.

A Stockholm megronglódott orra az ütközés után Fotó: Malcolm Oliver

A manőver sikeres volt, és a Stockholm elszakadt az Andrea Doriától. Az olasz óceánjáró azonban korántsem volt ennyire szerencsés; az ütközés miatt egy nagy, ék alakú és mélyen a vízvonal alá nyúló lék keletkezett a hajó oldalában. Ahogy a svéd óceánjáró hátratolatott, nagy tömegű tengervíz tört be a léken át az Andrea Doria belső tereibe.

Cápák őrzik az Andrea Doria hullámsírba veszett titkait

Az ütközés után az olasz óceánjáró fedélzetén kitört a pánik. Az Andrea Doria a feltartóztathatatlanul beömlő víz miatt gyorsan elkezdett a jobb oldalára dőlni. Hátborzongató, hogy az olasz hajó ugyanúgy járt mint az „elsüllyeszthetetlen” Titanic; annak ellenére, hogy az ütközés a 14 vízzáró kamrából csupán egyet tett tönkre, de az erős jobbra dőlés miatt a tengervíz a sértetlen rekeszkamrák felett átfolyva ezeket is kezdte elárasztani.

Negyvennégy évvel korábban a Titanicot sem mentették meg a vízzáró rekeszek Fotó: Atlantic Productions/Magellan

Az Andrea Doria emiatt menthetetlenné vált és csupán idő kérdése volt, hogy mikor merül a mélybe. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az Andrea Doria a partvidékhez közel és forgalmas hajózási útvonalon szenvedett balesetet, ezért a vészjelzés leadás után több, a környéken haladó hajó is gyorsan a katasztrófa helyszínére érkezett, hogy részt vegyen a mentésben.

A mentést ugyanakkor jelentősen megnehezítette, hogy az óceánjáró kritikussá vált dőlésszöge miatt sem a jobb, sem pedig a baloldalon elhelyezett mentőcsónakokat nem tudták leengedni.

Az oldalára dőlt Andrea Doria Fotó: Wikipedia

Az utasok a hajó oldalán csúszkálva és kötelekbe kapaszkodva tudtak csak leereszkedni az Andrea Doria mellett gyülekező és más hajókról odaküldött mentőcsónakokhoz. Hajnali öt órakor a parti rádióállomások szolgálatosai megkönnyebbülten nyugtázták az egyik mentésben részt vett hajóról érkező üzenetet: „Minden túlélőt megmentettünk.” A süllyedő Andrea Doriát Piero Calami kapitány hagyta el utolsóként.

A teljesen átfordult óceánjáró az utasok kimentése után nem sokkal később a hullámsírba merült.

A katasztrófa után lefolytatott hivatalos vizsgálat nem nevezett meg felelősöket, noha a balesetben az Andrea Doria kormányosának elhibázott kitérő manővere komoly szerepet játszott.

Fotó: Wallpapers/Ken Marshall

A két hajózási társaság jogi képviselői peren kívül megállapodtak az utasok kártalanításában, amit minden érintett elfogadott, így a balesetből jogi eljárás sem lett. Mivel a katasztrófa nemzetközi vizeken történt, ezért egyetlen érintett állam sem támasztott joghatóságot az esetleges további hivatalos eljárások lefolytatására. A hajó roncsa 70 és 80 méter közötti vízmélységben fekszik a finomüledékes óceáni aljzaton.

Szétszóródott porcelánok a roncs belsejében Fotó: Scuba Divers

Noha a legalább haladó minősítéssel rendelkező kedvtelési búvárok számára a 40 méteres mélységlimit miatt az Andrea Doria roncsa túl mélyen fekszik, de a a mélységi merülésekre speciális képzettséggel rendelkező technikai búvárok számára már nem.

A technikai légzőkészülékes merülések végrehajtását ugyanakkor az erős áramlatok és a jellemzően zavaros víz, a 4-5 méteres látótávolság is megnehezíti a nagy mélységen kívül. A Cape Code térségében a múltban elsüllyedt hajók roncsait pedig időszakonként igen nagy tömegben lepik el a homoki tigriscápák is.

Homoki tigriscápa (Carcharias taurus) Fotó: Richard Ling / Wikipedia/Flickr

E nehéz környezeti körülmények ellenére azonban már számos merülést, illetve több alaposan előkészített búvár-expedíciót szerveztek a roncs titkainak feltárására.

A hajóhoz, és főleg annak a mélybe süllyedt rakományához számos tisztázatlan hátterű legenda fűződik.

E legendák több millió dollárt érő ékszerekről, illetve egy nagy értékű ipari gyémánt szállítmányról beszélnek. Éppen ezért óriási várakozás előzte meg, amikor 1985-ben egy technikai búvár-expedíció a felszínre emelte az Andrea Doria egyik nagy páncélszekrényét.

Technikai búvárok készülnek lemerülni az Andrea Doria roncsához Fotó: Scuba Divers

Az eredmény azonban csalódást okozott; amikor felnyitották a trezort, a remélt ékszerek és gyémántok helyett csupán több kötegre való elmállott papírpénzt találtak a páncélszekrényben. A kincskeresők kedvét azonban ez nem vette el a további kutatásoktól. A hullámsírba merült Andrea Doria remélt kincseit és megfejtetlen titkait a roncs körül őrjáratozó cápák falkái és a nagy mélység őrzik jelenleg is.

Az SS Andrea Doria olasz óceánjáró: