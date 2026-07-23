Exobolygó: először sikerült légkört felfedezni egy idegen csillagrendszer Föld-szerű bolygója körül

Az évente különböző módszerekkel, így radiális sebesség (vörös), fedési zöld), és gravitációs lencse hatással (narancs) felfedezett exobolygók számának alakulását mutató grafikon 2023-ig Fotó: Betseg/Wikimedia Commons

E több ezer exobolygó között számos sziklás világot azonosítottak, de annak megállapítása, hogy ezek rendelkezhetnek-e légkörrel, már jóval nehezebb kérdésnek bizonyult. A kőzetbolygók légköre ugyanis sokkal vékonyabb mint a gázbolygóké, és ezt a vékony atmoszférát a hatalmas kozmikus távolságok miatt csak nagyon nehezen lehet kimutatni.

Sikeresen vizsgázott a gyakorlatban az elméleti modell

A tanulmányt jegyző tudóscsoport ahelyett, hogy komplett atmoszféra után kutatott volna, inkább egy légkörre utaló finom nyomra, a héliumgáz szivárgására koncentrált.

A chilei Magellan Clay Telescope WINERED spektrográfjával a tudósok megfigyelték, ahogy az LHS 1140 b áthalad a központi csillaga előtt, amikor is egy kis csillagfény-csík szűrődhet át a bolygó légkörén, ha az égitest rendelkezik atmoszférával.

Két exobolygó fedési görbéje Fotó: MPE/NASA/JPL-Caltech

Az exobolygó áthaladása közben a kutatók egy apró bemélyedést kerestek a csillag fényében pontosan azon az infravörös hullámhosszon, amelyet a hélium blokkol – ez ugyanis árulkodó jele annak, hogy a bolygóról gáz áramlik az űrbe.

Ez a detektálási módszer teljes egészében egy olyan elméleti matematikai modellen alapult, amit korábban még sohasem teszteltek sziklás exobolygókon. 2024 szeptemberében azonban a kutatócsoport ugyanazon az éjszakán észlelte az LHS 1140 b-t és egy kisebb, forróbb szomszédos exobolygót, az LHS 1140 c-t, amint kevesebb mint 40 perc különbséggel elhaladtak a központi csillaguk előtt.