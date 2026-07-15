Cukrot találtak a Tejútrendszer központi régiójában

„A kivételesen érzékeny megfigyelések, a kiterjedt frekvencia-lefedettség és a rendkívül pontos laboratóriumi spektroszkópiai adatok kombinációjának köszönhetően tudtuk elérni ezt a fontos detektálást” – mondja Izaskun Jiménez-Serra, a tanulmány társszerzője és a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács munkatársa, akit a Live Science tudományos hírportál idéz.

A Saggitarius-Lago csillagközi por-és gázfelhő asztrofotója Fotó: ESA/NASA - The Hubble Heritage

„Ezenkívül a csillagászati célpontunk (a G+0,693-0,027) a galaxis egyik leggazdagabb kémiai leltárával rendelkezik, ami jelentősen megnövelte a detektálás valószínűségét”- fűzi hozzá a tanulmány társszerzője. A Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács szaktudósa ehhez azt is hozzátette, hogy az eritrulóz megtalálása „különösen releváns az élet eredetének kutatása szempontjából”, mivel ez a cukor megváltoztatja a treóz konfigurációját – egy újabb cukorét, amelyről úgy vélik, hogy az RNS-sé és a DNS-sé fejlődött első nukleinsavak prekurzora.

Csillagközi vegyületként épülhetett be az ősi Földbe

Cukrot már korábban is sikerült kimutatni a Naprendszerből származó meteoritokban és aszteroidákban, főleg a ribózt (egy RNS-építőelemet) és a glükózt, ami a Földön a növényi fotoszintézis terméke.

A közelmúltban például az OSIRIS-REx misszió által a Bennu aszteroidáról visszahozott mintákban sikerült ribózt és glükózt kimutatni,

ami arra utal, hogy ezek az élet számára létfontosságú biológiai összetevők nem csak a Földön, hanem a Naprendszer más távoli vidékein is megtalálhatók.

A James Webb űrtávcső felvétele egy intersztelláris molekulafelhőről Forrás: NASA / ESA / CSA / STScI

Korábban a tudósok képtelenek voltak rájönni arra, hogy hogyan lehetne előállítani az eritrulózt a korai Földet szimuláló környezeti körülmények között. Ennek az volt az oka, hogy a laboratóriumi kísérletek nem mutattak ki elegendő eritrulóz-koncentrációt a prebiotikus, vagyis az élet előtti viszonyokat rekonstruáló körülmények között modellezett ősi Föld felszínén -magyarázzák a kutatók.