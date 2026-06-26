Idegenek: évtizedek óta nem a megfelelő rádiójeleket keressük a kozmoszban

Egy napkitörés asztrofotója. Az űridőjárás eltorzíthatja a rádiójeleket Fotó: NASA/JPL-Caltech

Gajjar és Grayce Brown, a SETI munkatársa azt vizsgálták, hogy az űridőjárás hogyan befolyásolta a Föld és az olyan űrszondák közötti kommunikációt, mint a Mariner IV, amely az 1960-as években elrepült a Mars mellett, vagy a Viking-szondák, amelyek 1977-ben indultak útnak a Naprendszeren át és azon túlra, a csillagközi térbe.

Létrehozták a jelkiszélesedési példák egyik legnagyobb gyűjteményét, és ezeket az információkat felhasználva meghatározták, hogy más, a Naphoz hasonló csillagok hogyan befolyásolnák az exobolygóik körüli környezetet.

Egy potenciálisan lakható exobolygó művészi ábrája Fotó: NASA Science

Ebből a kutatócsoport kiszámította, hogy mi történne egy olyan hipotetikus és idegen eredetű keskeny sávú jellel, ami egy ilyen exobolygóról származna. A tudósok ezután az M törpecsillagokra fordították a figyelmüket, amelyek a Tejútrendszer leggyakoribb csillagtípusai.

Mivel ezek a rendkívül gyakori csillagok igen öregek, éppen ezért az életkoruk rengeteg időt biztosított nekik ahhoz, hogy az arra alkalmas exobolygóikon kialakulhasson a technológiailag fejlett élet - áll a tanulmányban.

Egy M típusú vörös törpecsillag művészi ábrája Fotó: NASA/Walt Feimer

A Tejútrendszer négy csillagából három M típusú vörös törpecsillag. A Tejútrendszer legkevesebb 150 milliárd csillagból áll, és ez a szám már önmagában is jól szemlélteti, hogy mekkora arányt képviselnek az M színképosztályú törpecsillagok a galaxisunkban. Az M típusú törpecsillagok nagyon idősek, némelyikük már a korai univerzum óta létezik.

Mivel nem rendelkezünk tényleges mérési adatokkal az idegen csillagok körüli űridőjárásról, ezért Gajjar és Brown azt modellezték, hogy mi történhet egy olyan keskeny sávú technológiai jellel, ami az exobolygókról indul, és a bolygóközi plazmán kell keresztül haladnia.

A kutatók azt találták, hogy az exobolygókról származó hipotetikus keskeny sávú jeleket igen nagy valószínűséggel elmaszatolja az űridőjárás, ami még nehezebbé teszi az észlelésüket.

Ígéretes az új keretrendszer, de az univerzum továbbra is hallgatásba burkolózik

A tanulmány szerzői egy olyan keretrendszert javasolnak, ami megbecsüli, hogy mekkora kiszélesedés történne egy jellel, figyelembe véve annak frekvenciáját és annak a csillagnak a típusát is, mely körül az exobolygója kering.