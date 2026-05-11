Ufó-akták: titkosított videók tucatjait hozta nyilvánosságra a Pentagon

Az egyik ilyen rendkívül különlegesnek tekinthető felvételt például az Egyesült Államok hadseregének központi parancsnoksága adta át, amit még 2024 októberében rögzítettek a szíriai légtérben egy FMV ( Full-motion Video) típusú korszerű kamerával.

Számos furcsa légköri fényjelenségnek van valós magyarázata

„A DoW–UAP–D32 számú küldetésjelentés a pilóta nélküli ismeretlen repülőeszközt egy torz és egyenetlen fehér fénygömbként írta le, és arról számolt be, hogy a jelenség egy fény/vakítás halóeffektusként jelent meg az FMV-rendszerében” – emelik ki a Pentagon tisztviselői a videó leírásában.

Futball-labda-szerű ufó, aminek nincs magyarázat az eredetére

Egy másik, az Egyesült Államok Indai- és Csendes-óceáni Parancsnoksága által benyújtott videó egy olyan kilenc másodperces felvételt mutat be, amelyet 2024-ben rögzítettek a dokumentumban meg nem nevezett amerikai katonai platformon lévő infravörös érzékelő segítségével.

Több, rendkívül szokatlan formájú azonosítatlan repülő objektumról készült felvételt is nyilvánosságra hoztak

Az érzékelő egy olyan kontrasztos területre fókuszál, ami egy futball-labda alakú testre hasonlít, három radiális kiemelkedéssel: egy függőlegesen, kettő pedig lefelé, a fő tömeg főtengelyéhez képest 45 fokos szögben helyezkedik el

– írták a Pentagon tisztviselői a videón megörökített azonosítatlan objektumról. Ugyancsak az Egyesült Államok Indiai- és Csendes-óceáni Parancsnokságától származik az a felvétel is, amit szintén 2024-ben rögzítettek és amelyen egy rendkívül furcsán cikkázó, megmagyarázhatatlan manővereket végrehajtó apró fénypont látható.

Megmagyarázhatatlanul viselkedett az apró fénygömb

A Pentagonnak az ehhez a videóhoz kapcsolódó leírása meg sem próbálja magyarázni az UAP lehetséges eredetét, ehelyett csak egy meglehetősen általános és kétértelmű megjegyzést fűztek a felvételhez.

„Az olvasók a leírás egyetlen részét sem értelmezhetik úgy, mint ha az analitikus ítéletet, vizsgálati következtetést vagy tényszerű megállapítást tükrözne a leírt esemény érvényességével, jellegével vagy jelentőségével kapcsolatban” – áll a Pentagon e felvételhez fűződő közleményében.