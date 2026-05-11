ufótitkosított aktákföldönkívüli technológiaufó észlelésDonald TrumpPentagon

Ufó-akták: titkosított videók tucatjait hozta nyilvánosságra a Pentagon

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke idén februárban arra utasította a Pentagont, hogy hozza nyilvánosságra, illetve tegye elérhetővé azokat a védelmi minisztérium birtokában lévő és eddig titkosított felvételeket továbbá dokumentumokat, amelyek azonosítatlan repülő tárgyakról készültek. A úgynevezett ufó-akták elnöki rendeletre történt megnyitását követően a Pentagon – többek között – most harminc olyan videófelvételt tett elérhetővé, amelyeken számos rejtélyes, illetve azonosítatlan repülő tárgy látható. Az mindenesetre még megfejtésre vár a szakértők részéről, hogy a felvételeken látható egyes objektumoknak mi lehet a tényleges eredete.

Elter Tamás
Forrás: Space.com2026. 05. 11. 18:19
Nagyszámú titkosított ufó-aktát hozott nyilvánosságra a Pentagon Fotó: Meri Talk
Az egyik ilyen rendkívül különlegesnek tekinthető felvételt például az Egyesült Államok hadseregének központi parancsnoksága adta át, amit még 2024 októberében rögzítettek a szíriai légtérben egy FMV ( Full-motion Video) típusú korszerű kamerával.

Számos furcsa légköri fényjelenségnek van valós magyarázata   Fotó: NASA

„A DoW–UAP–D32 számú küldetésjelentés a pilóta nélküli ismeretlen repülőeszközt egy torz és egyenetlen fehér fénygömbként írta le, és arról számolt be, hogy a jelenség egy fény/vakítás halóeffektusként jelent meg az FMV-rendszerében” – emelik ki a Pentagon tisztviselői a videó leírásában.

Futball-labda-szerű ufó, aminek nincs magyarázat az eredetére

Egy másik, az Egyesült Államok Indai- és Csendes-óceáni Parancsnoksága által benyújtott videó egy olyan kilenc másodperces felvételt mutat be, amelyet 2024-ben rögzítettek a dokumentumban meg nem nevezett amerikai katonai platformon lévő infravörös érzékelő segítségével.

                                                         Több, rendkívül szokatlan formájú azonosítatlan repülő objektumról készült felvételt is nyilvánosságra hoztak                                                             Fotó: U.S. Deparment of War

Az érzékelő egy olyan kontrasztos területre fókuszál, ami egy futball-labda alakú testre hasonlít, három radiális kiemelkedéssel: egy függőlegesen, kettő pedig lefelé, a fő tömeg főtengelyéhez képest 45 fokos szögben helyezkedik el

– írták a Pentagon tisztviselői a videón megörökített azonosítatlan objektumról. Ugyancsak az Egyesült Államok Indiai- és Csendes-óceáni Parancsnokságától származik az a felvétel is, amit szintén 2024-ben rögzítettek és amelyen egy rendkívül furcsán cikkázó, megmagyarázhatatlan manővereket végrehajtó apró fénypont látható. 

Megmagyarázhatatlanul viselkedett az apró fénygömb   Forrás: U.S. Deparment of War

A Pentagonnak az ehhez a videóhoz kapcsolódó leírása meg sem próbálja magyarázni az UAP lehetséges eredetét, ehelyett csak egy meglehetősen általános és kétértelmű megjegyzést fűztek a felvételhez.

„Az olvasók a leírás egyetlen részét sem értelmezhetik úgy, mint ha az analitikus ítéletet, vizsgálati következtetést vagy tényszerű megállapítást tükrözne a leírt esemény érvényességével, jellegével vagy jelentőségével kapcsolatban” – áll a Pentagon e felvételhez fűződő közleményében.

Újabb titkosítás alól feloldott dokumentumok lesznek még nyilvánosságra hozva

És természetesen az „azonosítatlan” kifejezés még nem feltétlenül jelent „földönkívülit” a pilóta nélküli légi járművek, illetve azonosítatlan légköri jelenségek (UAP) esetében. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ilyen látszólag rejtélyes megfigyelésekre számos lehetséges földi magyarázat létezik, a fejlett dróntechnológiától kezdve a szoftverhibákon át egészen a műszerproblémákig bezárólag. 

Nem feltétlenül az idegenek állnak minden rejtélyes égi jelenség hátterében   Fotó: Science Photo Library/AFP

Az eddig titkosított fájlok nyilvánosságra hozatala várhatóan az érdeklődés középpontjába helyezi majd a felderítetlen eredetű UAP jelenségeket, amit a katonai tisztviselők, illetve a szakértők is jó dolognak tartanak. „Az itt archivált anyagok megoldatlan esetek, ami azt jelenti, hogy a kormány nem tud végleges döntést hozni a megfigyelt jelenségek természetéről” – írja a Pentagon az új ufó-fájlokat tartalmazó weboldalán.

„Ennek számos oka lehet, beleértve a megfelelő adatok hiányát is, és a hadügyminisztérium éppen ezért üdvözli a magánszektor elemzéseinek, információinak és szakértelmének alkalmazását” – írják a védelmi minisztérium tisztségviselői. 

A hadsereg által készített felvételek valódiságához viszont nem fűződik kétség   Fotó: U.S. Deparment of War

A május 8-án nyilvánosságra hozott csomag csupán az első olyan dokumentumegyüttes, amit a titkosítás feloldása után megismerhet a szélesebb közvélemény. 

A Pentagon illetékesei szerint rövidesen további újabb dokumentumokat, illetve videófelvételeket is nyilvánosságra hoznak. 

„Tekintettel a feladat terjedelmére, a védelmi minisztérium folyamatosan új anyagokat fog nyilvánosságra hozni, amint azokat feldolgozzák és feloldják a titkosításuk alól, néhány hetente közzétéve az újabb részleteket” – áll a Pentagon közleményében.

Az 1978-as Valentich-rejtély az elmúlt száz év legtitokzatosabb olyan eltűnési ügye, amit az ufókkal hoztak összefüggésbe   Fotó: Metro

A leghíresebb ufó-esetek, illetve észlelések közé tartozik többek között az 1947-es roswelli incidens, az 1975-ös Travis Walton –, és az 1978-ban történt Valentich-rejtély, továbbá az 1990-es oroszországi esemény, az úgynevezett szverdlovszki törpe esete is. Egyes ufó-hívők szerint az 1908-as tunguszkai esemény is földönkívüli repülőeszköz katasztrófájával hozható összefüggésbe. A tudomány azonban egyik fentebbi esetnél sem látja bizonyítottnak azt, hogy ezek az állítólagos vagy valóban megtörtént incidensek a vélelmezett idegenekkel lennének összefüggésbe hozhatók. Az ufókkal foglalkozó ufológiát a szaktudósok túlnyomó többsége áltudománynak tartja.

Az ufó-rajongók izgatottan várják, hogy az újabb nyilvánosságra kerülő dokumentumok között lesznek-e olyan, évtizedek óta találgatásokkal övezett esetekre, mint az 1947-es roswelli incidens hátterére, illetve a híres-hírhedt nevadai 51-es körzet állítólagos titkaira is fényt derítő dokumentumok.

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma, a Pentagon:

  • Május 8-án hozta nyilvánosságra az első titkosítás alól feloldott dokumentumcsomagot,
  • ami részben a hadsereg megfigyelőeszközeivel rögzített fényképeket és videófelvételeket,
  • részben pedig szemtanúk nyilatkozatait és hivatalos vizsgálati jegyzőkönyveket tartalmaz,
  • olyan azonosítatlan repülő objektumokról, illetve jelenségekről,
  • amelyeknek még magyarázatra vár az eredete.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
