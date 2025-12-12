SETI: Noé bárkája, és a földönkívüliek utáni titkos szovjet kutatások

A SETI egyesíti mindazt, amit a tudósok a Földön kívüli intelligens élet keresése érdekében tesznek. Így magában foglalja a rádióteleszkópok egyik eredeti felhasználási módját, a galaxis minden tájáról érkező jelek tanulmányozására, intelligens üzenetek azonosításának reményében.
A SETI egy második világháborús találmány jóvoltából születhetett meg
Amikor a SETI ötletét először felvetették az 1960-as években, csak két ország, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió rendelkezett az ehhez szükséges technikai képességekkel. Az 1960-as években és az 1970-es évek elején a SETI számos kiemelkedő szovjet csillagász tudományos képzeletét is megragadta. Noha a csillagászok mindeddig még nem erősítették meg földönkívüli civilizációktól származó rádiójelek – vagy bármilyen más egyéb jel – detektálását, sok tudós azonban továbbra is keresi az idegenek létezésére vonatkozó bizonyítékokat, merész ötleteik azonban nem egyszer komoly akadályokba ütköznek.
A SETI ( Search for Extra-Terrestial Intelligence), azaz a földönkívüli intelligencia keresése olyan interdiszciplináris tudományág, amelynek az univerzumban potenciálisan létező intelligens élet, a magasan fejlett idegen technikai civilizációk nyomainak keresése a legfőbb célja. A SETI a csillagászat, az asztrobiológia és az informatika határtudománya.
Létezik olyan álláspont ami úgy véli, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az emberi civilizáció lehet az egyetlen intelligens létforma az univerzumban. A SETI szorosan összefonódik az 1940-es évek végén megjelent új tudományág, illetve kutatási módszer, a rádiócsillagászat jelentette mélyreható változásokkal. A 20. század derekáig a tudósok ugyanis csak az optikai, vagyis a látható fény tartományában tudták megfigyelni a kozmikus objektumokat és jelenségeket. A második világháború éveiben kifejlesztett radartechnikáról rövid időn belül kiderült, hogy új perspektívát kínál az asztrofizikai kutatásokhoz is, lehetővé téve az univerzum objektumaiból érkező rádiójelek tanulmányozását.
