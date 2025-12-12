SETI: Noé bárkája, és a földönkívüliek utáni titkos szovjet kutatások

A SETI egyesíti mindazt, amit a tudósok a Földön kívüli intelligens élet keresése érdekében tesznek. Így magában foglalja a rádióteleszkópok egyik eredeti felhasználási módját, a galaxis minden tájáról érkező jelek tanulmányozására, intelligens üzenetek azonosításának reményében.

A SETI passzív kutatási módszert , "fülelést" alkalmaz Fotó: Wikimedia Commons

A SETI egy második világháborús találmány jóvoltából születhetett meg

Amikor a SETI ötletét először felvetették az 1960-as években, csak két ország, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió rendelkezett az ehhez szükséges technikai képességekkel. Az 1960-as években és az 1970-es évek elején a SETI számos kiemelkedő szovjet csillagász tudományos képzeletét is megragadta. Noha a csillagászok mindeddig még nem erősítették meg földönkívüli civilizációktól származó rádiójelek – vagy bármilyen más egyéb jel – detektálását, sok tudós azonban továbbra is keresi az idegenek létezésére vonatkozó bizonyítékokat, merész ötleteik azonban nem egyszer komoly akadályokba ütköznek.

Az univerzum egyelőre hallgat, mindeddig nem sikerült még idegenek jeleit fogni Fotó: NASA/JPL-Caltech

A SETI ( Search for Extra-Terrestial Intelligence), azaz a földönkívüli intelligencia keresése olyan interdiszciplináris tudományág, amelynek az univerzumban potenciálisan létező intelligens élet, a magasan fejlett idegen technikai civilizációk nyomainak keresése a legfőbb célja. A SETI a csillagászat, az asztrobiológia és az informatika határtudománya.

Létezik olyan álláspont ami úgy véli, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az emberi civilizáció lehet az egyetlen intelligens létforma az univerzumban. A SETI szorosan összefonódik az 1940-es évek végén megjelent új tudományág, illetve kutatási módszer, a rádiócsillagászat jelentette mélyreható változásokkal. A 20. század derekáig a tudósok ugyanis csak az optikai, vagyis a látható fény tartományában tudták megfigyelni a kozmikus objektumokat és jelenségeket. A második világháború éveiben kifejlesztett radartechnikáról rövid időn belül kiderült, hogy új perspektívát kínál az asztrofizikai kutatásokhoz is, lehetővé téve az univerzum objektumaiból érkező rádiójelek tanulmányozását.