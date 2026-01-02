Ön is segíthet elnevezni a Heim Pál Gyermekkórház avatárját, amely a pácienseket és szüleiket támogatja + videó

Az avatár feladata, hogy csökkentse a bizonytalanságot és a szorongást, miközben közérthetően magyarázza el a vizsgálatok, kezelések és kórházi folyamatok lényegét – tájékoztatott a fővárosi kórház pénteken.

A Heim Pál Gyermekkórház (Fotó: MTVA Bizományosi/Róka László)

A Heim Pál Gyermekkórházban évente mintegy félmillió gyermek és fiatal fordul meg, és közel kétmillió beavatkozás történik. Ebben a nagy és összetett ellátórendszerben kiemelten fontos, hogy a gyermekek és családjaik időben, világosan és hiteles forrásból kapjanak tájékoztatást – írták a közleményben.

Ismertették, az avatár a kórházi betegút különböző pontjain nyújt majd támogatást:

segít eligazodni az intézményben, bemutatja a vizsgálatok menetét, és életkornak megfelelő nyelvezettel szólítja meg a gyermekeket. A szülők számára megbízható információforrásként szolgál, megerősíti az egészségügyi szakemberektől kapott tájékoztatást.

Közölték azt is, hogy az avatár bevezetése a kórház hosszú távú digitális fejlesztési céljaihoz is kapcsolódik, a Heim Pál Gyermekkórház ugyanis a térségben elsőként kíván kognitív (gondolkodó) gyermekkórházzá válni, ahol az intelligens digitális megoldások nemcsak a gyógyítást, hanem a betegélményt és az információhoz való hozzáférést is támogatják.

Az avatár számára a lakosság választhat nevet, erről bővebben a kórház honlapján lehet tájékozódni.