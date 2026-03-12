Rendkívüli

A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

siófoknyolcszínvirág óvodabotrány

Sokkoló történet a siófoki óvodából: a levesbe nyomta a gyerek fejét?

Komoly felháborodást váltott ki Siófokon, hogy egy óvodavezető agresszív viselkedését állítólag hosszú éveken át tűrték el. A Balaton-parti városvezetés rendkívüli felmondással és feljelentéssel reagált, ám a szülők szerint a botrány már régóta érlelődött.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 14:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában Lengyel Róbert siófoki polgármester szerda esti bejegyzése, amelyben egy szülői panasz nyomán indított belső vizsgálat megállapításairól számolt be. A főként tanúmeghallgatásokat tartalmazó dokumentum súlyos állításokat fogalmaz meg: verbális és fizikai agresszióról, valamint megszégyenítésről esik benne szó. A Balaton-parti városvezető nem kertelt: az ügyben kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt az anyagot továbbította a hatóságoknak, az érintett óvodavezetőt pedig azonnali hatállyal felmentették a posztjáról – adta hírül a Sonline.

Cute boy is not happy at kindergarten. Harness and support for children at early age. The Emotional Abuse of Children at School
 Illusztráció Fotó: Shutterstock

Egy tányér leves után robbant a siófoki óvodabotrány

Bár a hivatalos közlemény fizikai agresszióról tesz említést, a városban ennél súlyosabb történetek is terjednek. A portál információi szerint a botrányt megelőzően volt olyan eset, amikor a gyanú szerint az óvodavezető egy kisgyermek fejét bántalmazó módon a levesébe nyomta. Az ehhez hasonló incidensek után fordultak a szülők közvetlenül az önkormányzathoz segítségért. 

A polgármester által elrendelt belső vizsgálat végül arra jutott, hogy a verbális és fizikai erőszak nem volt elszigetelt jelenség az intézményben.

A Sonline információi szerint az érintett vezető nem ismeretlen a helyi oktatásban, és a neve korábban is felmerült problémás ügyek kapcsán. Úgy tudni, Siófok-Kilitiben már voltak panaszok a munkájára, ám felelősségre vonás helyett a Nyolcszínvirág Óvoda élére helyezték. Sokan úgy vélik, a pedagógust már akkor meg kellett volna állítani.

A szülők szerint évekig védték az óvodavezetőt

A polgármester bejegyzése alatt a szülők dühösen emlékeztetnek: tavaly petícióban követelték az óvodavezető leváltását, és egy belső szavazáson a dolgozók sem szavaztak neki bizalmat. Ennek ellenére – állításuk szerint valamilyen „hátszélnek” köszönhetően – egészen mostanáig a helyén maradt. 

Többen azt is kérdezik, hogyan kaphatott önkormányzati kitüntetést, miközben már régóta problémás volt a munkavégzése. 

Sokan úgy látják, a mostani gyors intézkedés hátterében az áll, hogy a botrány már túl nagyra nőtt, nem lehet róla tovább hallgatni.

A városban azt beszélik, nemcsak a gyerekek, hanem a kollégák is megszenvedték a vezető stílusát. A portál szerint aki ellent mert mondani, azzal állítólag leszámolt, és több tapasztalt óvónő emiatt hagyta el a pályát. Említenek egy ADHD-s kisfiút is, aki az intézményben nem tudott beilleszkedni, ám egy másik balatoni óvodában minden gondja megszűnt. A polgármester kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentést tett, a város pedig várja, milyen új részletek kerülnek még napvilágra.

Borítókép: Illusztáció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu