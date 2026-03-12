Sokkoló történet a siófoki óvodából: a levesbe nyomta a gyerek fejét?

Nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában Lengyel Róbert siófoki polgármester szerda esti bejegyzése, amelyben egy szülői panasz nyomán indított belső vizsgálat megállapításairól számolt be. A főként tanúmeghallgatásokat tartalmazó dokumentum súlyos állításokat fogalmaz meg: verbális és fizikai agresszióról, valamint megszégyenítésről esik benne szó. A Balaton-parti városvezető nem kertelt: az ügyben kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt az anyagot továbbította a hatóságoknak, az érintett óvodavezetőt pedig azonnali hatállyal felmentették a posztjáról – adta hírül a Sonline.

Illusztráció Fotó: Shutterstock

Egy tányér leves után robbant a siófoki óvodabotrány

Bár a hivatalos közlemény fizikai agresszióról tesz említést, a városban ennél súlyosabb történetek is terjednek. A portál információi szerint a botrányt megelőzően volt olyan eset, amikor a gyanú szerint az óvodavezető egy kisgyermek fejét bántalmazó módon a levesébe nyomta. Az ehhez hasonló incidensek után fordultak a szülők közvetlenül az önkormányzathoz segítségért.

A polgármester által elrendelt belső vizsgálat végül arra jutott, hogy a verbális és fizikai erőszak nem volt elszigetelt jelenség az intézményben.

A Sonline információi szerint az érintett vezető nem ismeretlen a helyi oktatásban, és a neve korábban is felmerült problémás ügyek kapcsán. Úgy tudni, Siófok-Kilitiben már voltak panaszok a munkájára, ám felelősségre vonás helyett a Nyolcszínvirág Óvoda élére helyezték. Sokan úgy vélik, a pedagógust már akkor meg kellett volna állítani.

A szülők szerint évekig védték az óvodavezetőt

A polgármester bejegyzése alatt a szülők dühösen emlékeztetnek: tavaly petícióban követelték az óvodavezető leváltását, és egy belső szavazáson a dolgozók sem szavaztak neki bizalmat. Ennek ellenére – állításuk szerint valamilyen „hátszélnek” köszönhetően – egészen mostanáig a helyén maradt.

Többen azt is kérdezik, hogyan kaphatott önkormányzati kitüntetést, miközben már régóta problémás volt a munkavégzése.

Sokan úgy látják, a mostani gyors intézkedés hátterében az áll, hogy a botrány már túl nagyra nőtt, nem lehet róla tovább hallgatni.