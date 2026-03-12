Idén is elindul az össznemzeti zarándokvonat Csíksomlyóra

Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők. A négynapos, május 22-től 25-ig tartó program folyamán a zarándokok részt vesznek a csíksomlyói búcsún, a Mária-ünnepen, majd másnap elzarándokolnak Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához.

Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási iroda ügyvezetője. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője ismertette:

a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti Keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe. A vonat Dél-Erdélyen át érkezik a Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait.

A zarándokvonatok másik útvonalon, észak felé, a Maros völgyét követve indulnak vissza Magyarországra, és Debrecen érintésével, éjfél körül érkeznek vissza a Keleti pályaudvarra. A Keleti pályaudvarról a Csíksomlyó Expressz visszatér Nyugat-Magyarországra, és hajnalban érkezik meg Szombathelyre.

A vonat díszvendége Varga Miklós Máté Péter-díjas magyar énekes, színész lesz, aki Tusnádfürdőn és az ezeréves határnál lép majd fel. A vonaton utazik és énekel Dévai-Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes művész a tanítványaival, valamint egy zenekar, amely mindig annak a tájegységnek a zenéjét játssza, amelyen a vonat éppen áthalad.

Mező Tibor közölte: az össznemzeti zarándokvonatot a Márton Áron emlékére felmatricázott mozdony húzza. A vonat közepén két büfékocsi szolgálja ki a zarándokokat. Minden kocsiban lesz külön zarándokvezető, aki információval látja el az utasokat, de a kocsik hangosításán keresztül is tájékoztatják az utasokat a látnivalókról.

Idén a gyimesi csángó gyermekek javára gyűjtenek a vonaton, az adományokat pünkösd vasárnap, a szentmise végén adják át.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt: 17. alkalommal fog elindulni az össznemzeti zarándokvonat. A vasúttársaság és a Kárpáteurópa Utazási iroda az elmúlt években összesen több mint húszezer zarándokot utaztatott közösen.