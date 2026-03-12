Idén is elindul az össznemzeti zarándokvonat Csíksomlyóra

Rendkívüli

Tizenhetedik alkalommal indul útnak a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, hogy hívők ezreit juttassa el a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Idén a gyimesi csángó gyermekek javára gyűjtenek a vonaton.

2026. 03. 12.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők. A négynapos, május 22-től 25-ig tartó program folyamán a zarándokok részt vesznek a csíksomlyói búcsún, a Mária-ünnepen, majd másnap elzarándokolnak Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához.

Budapest, 2025. március 27. Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási iroda ügyvezetője beszél a csíksomlyói pünkösdi búcsúba induló Székely Gyorsról és a Csíksomlyó Expresszről tartott sajtótájékoztatón a budapesti Keleti pályaudvaron 2025. március 27-én. A Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd a Keleti pályaudvaron összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat együtt indul Erdélybe. A négynapos, június 6-tól 9-ig tartó program legfontosabb eseményei a csíksomlyói Mária-ünnep, a pünkösdi búcsú, valamint a zarándoklat Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához. MTI/Bodnár Boglárka
Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási iroda ügyvezetője. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője ismertette:

a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti Keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe. A vonat Dél-Erdélyen át érkezik a Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait.

A zarándokvonatok másik útvonalon, észak felé, a Maros völgyét követve indulnak vissza Magyarországra, és Debrecen érintésével, éjfél körül érkeznek vissza a Keleti pályaudvarra. A Keleti pályaudvarról a Csíksomlyó Expressz visszatér Nyugat-Magyarországra, és hajnalban érkezik meg Szombathelyre.

A vonat díszvendége Varga Miklós Máté Péter-díjas magyar énekes, színész lesz, aki Tusnádfürdőn és az ezeréves határnál lép majd fel. A vonaton utazik és énekel Dévai-Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes művész a tanítványaival, valamint egy zenekar, amely mindig annak a tájegységnek a zenéjét játssza, amelyen a vonat éppen áthalad.

Mező Tibor közölte: az össznemzeti zarándokvonatot a Márton Áron emlékére felmatricázott mozdony húzza. A vonat közepén két büfékocsi szolgálja ki a zarándokokat. Minden kocsiban lesz külön zarándokvezető, aki információval látja el az utasokat, de a kocsik hangosításán keresztül is tájékoztatják az utasokat a látnivalókról.

Idén a gyimesi csángó gyermekek javára gyűjtenek a vonaton, az adományokat pünkösd vasárnap, a szentmise végén adják át.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt: 17. alkalommal fog elindulni az össznemzeti zarándokvonat. A vasúttársaság és a Kárpáteurópa Utazási iroda az elmúlt években összesen több mint húszezer zarándokot utaztatott közösen.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.

 

Borítókép: Zarándokok székely és magyar zászlót lengetnek a csíksomlyói búcsúba tartó Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors össznemzeti zarándokvonaton a sepsiszentgyörgyi vasútállomáson 2024. május 17-én (Fotó: MTI/Kátai Edit)

 

