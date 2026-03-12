Már első megszólalásában bosszút esküdött Irán új legfelsőbb vezetője

Hamenei – akit azóta nem láttak nyilvánosan, hogy apját, Ali Hamenei ajatollahot február 28-án megölték – azt mondta, ez különösen igaz a Minab városában történt általános iskolai támadás áldozataira, ahol a hatóságok szerint 175 ember, többségében gyerek halt meg.

Az állami televízió által felolvasott üzenetben az 56 éves vezető azt mondta, hogy a térségben lévő összes amerikai katonai bázist be kell zárni, és jövőbeli támadásokkal fenyegetett.

🚨 BREAKING: Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei says in his first statement that the Strait of Hormuz will REMAIN CLOSED to "pressure" President Trump



Khamenei also demands "all" US bases be shutdown, or they will face attacks



He wants to stand up to Trump. How long will… pic.twitter.com/SDvzkkaby4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 12, 2026

Állítása szerint Irán továbbra is a barátság politikáját követi szomszédaival, annak ellenére, hogy a térségben folytatódnak a csapások.