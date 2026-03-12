Irán állami médiája csütörtökön közzétett egy közleményt, amelyet Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei írt. Első nyilvános megszólalásában figyelmeztetett: Teherán bosszút áll mártírjai véréért – számolt be cikkében az Independent.
Már első megszólalásában bosszút esküdött Irán új legfelsőbb vezetője
Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei először szólalt meg nyilvánosan apja halála óta. Az állami médiában közzétett üzenetében megtorlást helyezett kilátásba Irán mártírjaiért, és az amerikai katonai bázisok bezárását követelte a térségben. A vezető jelezte azt is, hogy Teherán továbbra is blokád alatt tarthatja a Hormuzi-szorost.
Hamenei – akit azóta nem láttak nyilvánosan, hogy apját, Ali Hamenei ajatollahot február 28-án megölték – azt mondta, ez különösen igaz a Minab városában történt általános iskolai támadás áldozataira, ahol a hatóságok szerint 175 ember, többségében gyerek halt meg.
Az állami televízió által felolvasott üzenetben az 56 éves vezető azt mondta, hogy a térségben lévő összes amerikai katonai bázist be kell zárni, és jövőbeli támadásokkal fenyegetett.
Állítása szerint Irán továbbra is a barátság politikáját követi szomszédaival, annak ellenére, hogy a térségben folytatódnak a csapások.
Hamenei jelezte, hogy folytatni kívánja az iráni blokádot a Hormuzi-szorosnál, amellyel nyomást tud gyakorolni az Egyesült Államokra.
Az új legfelsőbb vezetőről úgy tudni, hogy megsebesült az amerikai–izraeli csapások során, azonban a sérülések súlyosságáról ellentmondásos jelentések érkeztek.
Eközben a Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy a világ jelenleg a történelem legsúlyosabb olajellátási zavarával néz szembe, miután ma reggel újabb üzemanyagot szállító tartályhajókat értek találatok a Perzsa-öbölben, és az olaj ára ismét hordónként száz dollár fölé emelkedett.
Borítókép: Modzstaba Hamenei, Irán új legfelsőbb vezetője (Fotó: AFP)
Dmitirj Peszkov szerint a realitások megváltoztak
Orosz tisztviselők hangoztatják, hogy eltelt négy év, és az ukrán hatóságok továbbra sem hajlandók tárgyalni.
Egyre nő a bűnözés Berlinben
Az AfD szerint ez nem véletlen.
Rosszul lépett, megállíthatatlanul zuhant le egy turista a jeges hegyoldalon + videó
Csodával határos módon sértetlenül úszta meg a balesetet.
Magyar Péter cinkosa Zelenszkijnek, minden ügyben egyeztetnek
A Tisza Párt elnöke egy szót sem szól annak ügyében, hogy Orbán Viktor miniszterelnök gyerekeit, unokáit fenyegetik.
