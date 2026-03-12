laszkarisz máriamargitmagyar

Laszkarisz Mária: IV. Béla felesége és Szent Margit édesanyja

Laszkarisz Mária (1206–1270) a középkori Magyar Királyság egyik legjelentősebb királynéja volt. Laszkarisz Mária IV. Béla magyar király feleségeként nemcsak uralkodótársként, hanem politikai szereplőként is fontos hatást gyakorolt hazánk történelmére.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 03. 12. 16:39
Laszkarisz Mária és IV. Béla a tatárjáráskor
Laszkarisz Mária és IV. Béla a tatárjáráskor
Laszkarisz Mária a Bizánci Birodalom örökösének számító Nikeai Császárság uralkodócsaládjából származott. Apja I. Theodorosz Laszkarisz, a nikeai császár volt, anyja pedig Angelosz Anna, aki szintén előkelő bizánci család sarja volt. 

Laszkarisz Mária és IV. Béla a tatárjáráskor
Laszkarisz Mária és IV. Béla a tatárjáráskor

Laszkarisz Mária fiatal évei

A dinasztikus kapcsolatok erősítése érdekében II. András magyar király, amikor a Szentföldről hazafelé tartott a keresztes hadjáratából, megkérte Mária kezét fia, a későbbi IV. Béla számára.

A hercegnőt 1218-ban hozták Magyarországra, és két évvel később, 1220-ban feleségül adták Bélához. A házasság mindkét fél számára politikailag előnyös volt: a magyar királyi ház így szoros kapcsolatba került a bizánci uralkodócsaláddal. Máriát férje oldalán királynévá koronázták, és hamarosan aktív szerepet vállalt az udvar életében.

A királyi pár házasságából tíz gyermek született. Gyermekeik közül több is jelentős szerepet játszott a közép-európai történelemben. Lányaik közül Árpád-házi Szent Kinga, Árpád-házi Szent Jolánta és Árpád-házi Szent Margit az egyház szentjei közé kerültek. Margit különösen híressé vált, hiszen róla kapta nevét a budapesti Margit-sziget is. A királyi család életében azonban nemcsak örömök, hanem tragédiák is előfordultak: több gyermekük fiatalon hunyt el.

 

Laszkarisz Mária fontos szerepet játszott az udvarban

Laszkarisz Mária nem csupán királyné volt, hanem jelentős politikai befolyással rendelkező asszony is. Fontos szerepet játszott az udvari politikában, és több konfliktus rendezésében is közreműködött. Jelentős befolyása volt például arra, hogy II. András özvegyét, Estei Beatrixot végül elűzték az országból. Emellett részt vett abban is, hogy IV. Béla ne ismerje el féltestvérének Beatrix fiát, Istvánt.

A királyné nemcsak politikai, hanem katonai ügyekben is aktív volt. 1268-ban a szerbek elleni hadjáratban személyesen is részt vett. Ez a fajta katonai szerepvállalás rendkívül ritka volt a középkori királynék körében, ezért Mária különleges helyet foglal el a korszak történetében.

 

Menekülés a tatárok elől

Életének egyik legnehezebb időszaka az 1241–1242-es tatárjárás idején következett el. A mongol hadak pusztítása miatt a királyi család menekülni kényszerült. A királyné Spalatóban (a mai Splitben) és Klisszában keresett menedéket. A menekülés idején két gyermeke, Katalin és az idősebb Margit meghalt.

A tatárjárás pusztítása után IV. Béla és Mária hatalmas erőfeszítéseket tettek az ország újjáépítésére. 

A királyné ebben is fontos szerepet vállalt. A hagyomány szerint saját ékszereit is elzálogosította, hogy erődítmények építését finanszírozza. Az ő támogatásával épült ki többek között a visegrádi fellegvár, és a budai vár megerősítése is ekkor kezdődött meg. Ezek az erődítések fontos védelmi szerepet töltöttek be egy esetleges újabb tatár támadás esetén.

IV. Béla társuralkodóvá koronázza fiát, Istvánt. A király mellett Laszkarisz Mária látható.
IV. Béla társuralkodóvá koronázza fiát, Istvánt. A király mellett Laszkarisz Mária látható

Laszkarisz Mária utolsó évei

Élete utolsó éveit azonban ismét nehézségek árnyékolták be. IV. Béla és fiuk, István herceg között súlyos belháború tört ki. Tovább növelte fájdalmát kedvenc fia, Béla herceg halála is. Laszkarisz Mária 1270-ben halt meg, körülbelül hatvannégy éves korában. 

Férje mellett temették el Esztergomban, a ferencesek templomában. 

Laszkarisz Mária öröksége több szempontból is jelentős. Egyrészt fontos szerepet játszott a Magyar Királyság megerősítésében a tatárjárás után, másrészt családja révén erős dinasztikus kapcsolatokat teremtett Közép- és Kelet-Európa uralkodóházaival. Gyermekei és különösen szentté avatott lányai révén a magyar és az európai keresztény hagyományban is maradandó nyomot hagyott. Élete jól példázza, hogy egy középkori királyné nemcsak az udvari élet dísze lehetett, hanem aktív politikai és történelmi szereplő is.

 

