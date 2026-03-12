Összeállnak a gomolyok – mutatjuk, mit hoz az időjárás a hétvége előtt

Éjszakára nagy területen csökken a felhőzet, sok helyen kiderül az ég, párásság és ködfoltok viszont kialakulhatnak. Az ország észak–déli középső sávján, illetve kisebb számban csütörtökön az Alpokalján és északkeleten lehet zápor, néhol zivatar. Éjszakára csökken a csapadékhajlam, késő estétől már csak egy-egy helyen lehet zápor. A délies szél csütörtökön csak zivatarok, intenzívebb záporok környékén, pénteken a Fertő térségében erősödhet meg.