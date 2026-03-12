Gomolyfelhős, napos idő várható, de a délutáni órákban helyenként össze is állhatnak a gomolyok, ugyanakkor pénteken a Tiszántúlon túlnyomóan derült lesz az ég – írja az előrejelzésben a HungaroMet.
Összeállnak a gomolyok – mutatjuk, mit hoz az időjárás a hétvége előtt
Izgalmakat biztosan.
Éjszakára nagy területen csökken a felhőzet, sok helyen kiderül az ég, párásság és ködfoltok viszont kialakulhatnak. Az ország észak–déli középső sávján, illetve kisebb számban csütörtökön az Alpokalján és északkeleten lehet zápor, néhol zivatar. Éjszakára csökken a csapadékhajlam, késő estétől már csak egy-egy helyen lehet zápor. A délies szél csütörtökön csak zivatarok, intenzívebb záporok környékén, pénteken a Fertő térségében erősödhet meg.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 21 fok között valószínű.
