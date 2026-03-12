BékemenetOrbán Viktormárcius 15.

Orbán Viktor: A mi politikai közösségünk szívemberekből áll, akik a haza ügyében harciasak

Több mint két évtizede formálódik az a politikai közösség, amely példátlan erőt és stabilitást mutat a magyar közéletben, mutatott rá a kormányfő.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 18:22
20251023 Budapest A Békemenet úton a Kossuth tér felé. Csudai Sándor Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából minden eddiginél nagyobb Békemenet várható Budapesten. 

Az idei esemény különösen nagy jelentőséggel bír a közelgő parlamenti választás miatt. A Békemenet célja, hogy a résztvevők közösen álljanak ki Magyarország szuverenitása, a kormány politikája és a nemzeti értékek mellett.

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videóüzenetében beszélt a Békemenet és a mögötte álló politikai közösség jelentőségéről.

„A mi közösségünk szívemberekből áll, és a haza ügyében harcias, de összességében polgári kultúrájú, egyébként derűs. Én nagyon büszke vagyok a saját politikai közösségünkre, nemcsak a mérete példátlan, meg a sikeressége, hanem a belső kohéziója, a lelkisége, a kultúrája. Jó ide tartozni.” 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: (Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

