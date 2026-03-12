Orbán Viktor: A mi politikai közösségünk szívemberekből áll, akik a haza ügyében harciasak

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából minden eddiginél nagyobb Békemenet várható Budapesten.
Az idei esemény különösen nagy jelentőséggel bír a közelgő parlamenti választás miatt. A Békemenet célja, hogy a résztvevők közösen álljanak ki Magyarország szuverenitása, a kormány politikája és a nemzeti értékek mellett.
Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videóüzenetében beszélt a Békemenet és a mögötte álló politikai közösség jelentőségéről.
„A mi közösségünk szívemberekből áll, és a haza ügyében harcias, de összességében polgári kultúrájú, egyébként derűs. Én nagyon büszke vagyok a saját politikai közösségünkre, nemcsak a mérete példátlan, meg a sikeressége, hanem a belső kohéziója, a lelkisége, a kultúrája. Jó ide tartozni.”
