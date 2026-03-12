tárgyalásUkrajnaKijevEurópai BizottásgBarátság kőolajvezeték

Barátság kőolajvezeték: tizenhét ország kíváncsi a magyar álláspontra, „Kijev válaszát még várjuk”

Véget értek az energetikai tárgyalások mára. Tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről. Erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön egy Kijevben készült Facebook-videójában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 19:18
Czepek Gábor: Várjuk Kijev válaszát Forrás: MTI
Czepek Gábor a legfrissebb Facebook-videójában Kijevből jelentkezett be. Tájékoztatott, hogy nagyon hasznos tárgyalást folytattak az Európai Bizottság képviselőivel. 

Czepek Gábor tájékoztatott: Kijev válaszára várnak
A magyar delegáció Kijev válaszára vár. Fotó: AFP

A videóban felidézte, hogy ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli. Czepek Gábor rávilágított, hogy most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van. 

Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk

– zárta a gondolatait az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Kijevi óvóhelyről jelentkezett be Czepek Gábor, légiriadó szakította félbe a tárgyalásaikat

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Kijevben tárgyalt a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról. Az energetikai tárgyalássorozatot légiriadó szakította félbe.

 

Borítókép: Czepek Gábor (Fotó: MTI)

