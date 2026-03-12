Barátság kőolajvezeték: tizenhét ország kíváncsi a magyar álláspontra, „Kijev válaszát még várjuk”

Czepek Gábor a legfrissebb Facebook-videójában Kijevből jelentkezett be. Tájékoztatott, hogy nagyon hasznos tárgyalást folytattak az Európai Bizottság képviselőivel.
A videóban felidézte, hogy ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli. Czepek Gábor rávilágított, hogy most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van.
Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk
– zárta a gondolatait az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!