Barátság kőolajvezeték: tizenhét ország kíváncsi a magyar álláspontra, „Kijev válaszát még várjuk”

Czepek Gábor a legfrissebb Facebook-videójában Kijevből jelentkezett be. Tájékoztatott, hogy nagyon hasznos tárgyalást folytattak az Európai Bizottság képviselőivel.

A magyar delegáció Kijev válaszára vár. Fotó: AFP

A videóban felidézte, hogy ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli. Czepek Gábor rávilágított, hogy most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van.

Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk

– zárta a gondolatait az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.