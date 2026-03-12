A veszprémi szurkolók tüntettek, negatív rekordot döntött a csapatuk

A veszprémieknél Bjarki Már Elísson, míg a vendégeknél Alec Smit és Marinus Munk hiányzott a keretből. A Veszprém úgy lépett pályára, hogy matematikailag még a csoport harmadik helye is elérhető volt számára, az Aalborg azonban már biztos másodikként érkezett a magyarországi találkozóra. A közelmúlt gyengébb eredményeire reagálva a hazai szurkolók egy Hűségünk örök, a türelmünk nem! feliratú molinóval jelezték elégedetlenségüket a kezdéskor. A hangulat a mérkőzés során többször is visszafogottabb lett, ami az arénában korábban ritkán fordult elő.

A Veszprém egyik vezére Luka Cindric volt az első félidőben, de az ő góljai is kevésnek bizonyultak. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Veszprém játéka szétesett a félidő végére

A mérkőzés első két gólját a Veszprém szerezte, majd 4-1 után az Aalborg is megérkezett a meccsbe, és egy 3-0-s sorozattal egyenlített. Az első negyedórában hatalmas gólpárbaj bontakozott ki, a védekezés azonban mindkét oldalon hagyott kívánnivalót maga után, csupán Rodrigo Corrales teljesítményét lehetett dicsérni a veszprémi kapuban.

A 17. percben először vezetett az Aalborg, de csak rövid ideig volt náluk az előny. Úgy tűnt, minden rendben van a hazaiaknál, akik Luka Cindric vezérletével sorozatban öt gólt szereztek, ám egy dán időkérés után egy pillanat alatt megváltozott a játék képe. A Veszprém nyolc percig nem talált a kapuba, az Aalborg viszont nyolcszor is eredményes volt, így a plusz négy nagyon gyorsan mínusz négyre változott. A lelátóról ekkor jogos kritika érkezett: „Hol a csapatunk?”

A szünetben a dánok 20-16-ra vezettek.

A második félidőt jól kezdte a Veszprém: Ahmed Hesham szépített, majd Cindric, Remili és Descat találataival gyorsan felzárkózott a hazai csapat. A bakonyiak lendületbe kerültek, és hamar egygólosra csökkentették a különbséget. A 38. percben nagy esély nyílt az egyenlítésre, ám Lenne gyors ellentámadás végén ziccerbe került, Landin azonban hárítani tudott.

A Veszprém próbálta tartani a lépést, Corrales több fontos védést is bemutatott, de az Aalborg védekezése hatékonyabbnak bizonyult. A 47. percben Descat kihagyott egy hétméterest, középre tartó lövését Landin könnyedén védte. Nem sokkal később Sagosen negyedik góljával ismét négygólosra nőtt a vendégek előnye, ezért Pascual időt kért. Corrales helyére Appelgren érkezett a kapuba, de a különbség nem csökkent érdemben.

A hajrában a Veszprém kapus nélkül támadott, de hiába, a mérkőzés biztos 38-33-as vendégsikerrel zárult. A 2015/16-os idény óta van két nyolccsapatos csoport a férfi BL-ben, azóta a Veszprém még soha nem zárt ennyi vereséggel és ilyen kevés ponttal. Az eddigi negatív rekordja a Bajnokok Ligája csoportkörében a 2021/22-es szezonban elszenvedett öt vereség és 17 pont volt.