férfikézilabda Bajnokok LigájaONE VeszprémAalborg

A veszprémi szurkolók tüntettek, negatív rekordot döntött a csapatuk

Negatív rekordot döntött a One Veszprém a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, miután haza pályán öt góllal, 38-33-ra kikapott az Aalborgtól az utolsó fordulóban. A Veszprém ezzel a ötödik helyen végezett, és a fennállása legrosszabb csoportkörét zárta. Az csak a csoport zárómérkőzései után derül ki, hogy kivel találkoznak a bakonyiak a nyolcaddöntőben.

Kibédi Péter
2026. 03. 12. 20:41
Szenvedett a Veszprém az Aalborg ellen is, szurkolóknak nem tetszik kedvenc csapatuk játéka.
Szenvedett a Veszprém az Aalborg ellen is, szurkolóknak nem tetszik kedvenc csapatuk játéka. Fotó: Kovacs Peter Forrás: Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A veszprémieknél Bjarki Már Elísson, míg a vendégeknél Alec Smit és Marinus Munk hiányzott a keretből. A Veszprém úgy lépett pályára, hogy matematikailag még a csoport harmadik helye is elérhető volt számára, az Aalborg azonban már biztos másodikként érkezett a magyarországi találkozóra. A közelmúlt gyengébb eredményeire reagálva a hazai szurkolók egy Hűségünk örök, a türelmünk nem! feliratú molinóval jelezték elégedetlenségüket a kezdéskor. A hangulat a mérkőzés során többször is visszafogottabb lett, ami az arénában korábban ritkán fordult elő.

A Veszprém egyik vezére Luka Cinric volt az első félidőben, de az ő góljai is kevésnek bizonyultak a vezetéshez 30 perc játék után
A Veszprém egyik vezére Luka Cindric volt az első félidőben, de az ő góljai is kevésnek bizonyultak. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

 

A Veszprém játéka szétesett a félidő végére

A mérkőzés első két gólját a Veszprém szerezte, majd 4-1 után az Aalborg is megérkezett a meccsbe, és egy 3-0-s sorozattal egyenlített. Az első negyedórában hatalmas gólpárbaj bontakozott ki, a védekezés azonban mindkét oldalon hagyott kívánnivalót maga után, csupán Rodrigo Corrales teljesítményét lehetett dicsérni a veszprémi kapuban. 

A 17. percben először vezetett az Aalborg, de csak rövid ideig volt náluk az előny. Úgy tűnt, minden rendben van a hazaiaknál, akik Luka Cindric vezérletével sorozatban öt gólt szereztek, ám egy dán időkérés után egy pillanat alatt megváltozott a játék képe. A Veszprém nyolc percig nem talált a kapuba, az Aalborg viszont nyolcszor is eredményes volt, így a plusz négy nagyon gyorsan mínusz négyre változott. A lelátóról ekkor jogos kritika érkezett: „Hol a csapatunk?” 

A szünetben a dánok 20-16-ra vezettek.

A második félidőt jól kezdte a Veszprém: Ahmed Hesham szépített, majd Cindric, Remili és Descat találataival gyorsan felzárkózott a hazai csapat. A bakonyiak lendületbe kerültek, és hamar egygólosra csökkentették a különbséget. A 38. percben nagy esély nyílt az egyenlítésre, ám Lenne gyors ellentámadás végén ziccerbe került, Landin azonban hárítani tudott.

A Veszprém próbálta tartani a lépést, Corrales több fontos védést is bemutatott, de az Aalborg védekezése hatékonyabbnak bizonyult. A 47. percben Descat kihagyott egy hétméterest, középre tartó lövését Landin könnyedén védte. Nem sokkal később Sagosen negyedik góljával ismét négygólosra nőtt a vendégek előnye, ezért Pascual időt kért. Corrales helyére Appelgren érkezett a kapuba, de a különbség nem csökkent érdemben.

A hajrában a Veszprém kapus nélkül támadott, de hiába, a mérkőzés biztos 38-33-as vendégsikerrel zárult. A 2015/16-os idény óta van két nyolccsapatos csoport a férfi BL-ben, azóta a Veszprém még soha nem zárt ennyi vereséggel és ilyen kevés ponttal. Az eddigi negatív rekordja a Bajnokok Ligája csoportkörében a 2021/22-es szezonban elszenvedett öt vereség és 17 pont volt.

Az csak a 20.45-kor kezdődő mérkőzések után derül ki, hogy a magyar bajnoki címvédő hányadik helyen végez és kivel játszik a rájátszás első fordulójában a negyeddöntőbe jutásért, az viszont már biztos, hogy a Szeged a Kolstad otthonában egy góllal nyerő Kielcével játszik majd a nyolcaddöntőben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.