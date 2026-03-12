Az ukrán sajtó szerint Magyar Péter lemondana az orosz gázról

A cikk szerint Magyar Péter igyekszik kerülni a konfrontációt Kijevvel. Az elemzés szerint ha hatalomra kerülne, Magyar Péter nem feltétlenül lenne könnyű partner Kijevnek, bár hangsúlyozzák, hogy Magyar Péter tanácsadói az orosz energiafüggőség csökkentését és az uniós vétópolitikával való visszaélés megszüntetését is szorgalmazzák.

Az ukrán sajtó szerint Magyar Péterrel sem lenne könnyű dolga Kijevnek. Fotó: AFP

A szerző szerint az ellenzék célja minél szélesebb körben egyesíteni a kormánnyal szembeni erőket. A cikk szerint Orbán Viktor rendkívül érzékennyé tette ezt a témát, így szinte bármilyen, Kijevvel szembeni megjegyzést fel lehet használni az ellenzék ellen. Megjegyzik, hogy