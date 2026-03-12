Magyar Péterválasztási beavatkozásKijevOrbán ViktorZelenszkijVolodimir Zelenszkij

Az ukrán sajtó szerint Magyar Péter lemondana az orosz gázról

Az ukrán RBC ismét hosszú cikket közölt a magyar választásról. Azt találgatják, sikerülhet-e most megbuktatni a kormányfőt. Az elemzés azt is vizsgálja, milyen hatással lehet a magyar választás kimenetele Ukrajnára. Elégedettségüknek adtak hangot amiatt, hogy Magyar Péter gazdasági és külpolitikai tanácsadói az orosz olaj- és gázvásárlások feladásának szükségességéről beszélnek, valamint bírálják az Európai Unióban a vétójoggal visszaélés gyakorlatát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 21:11
A cikk szerint Magyar Péter igyekszik kerülni a konfrontációt Kijevvel. Az elemzés szerint ha hatalomra kerülne, Magyar Péter nem feltétlenül lenne könnyű partner Kijevnek, bár hangsúlyozzák, hogy Magyar Péter tanácsadói az orosz energiafüggőség csökkentését és az uniós vétópolitikával való visszaélés megszüntetését is szorgalmazzák.

Az ukrán sajtó szerint Magyar Péterrel sem lenne könnyű dolga Kijevnek
A szerző szerint az ellenzék célja minél szélesebb körben egyesíteni a kormánnyal szembeni erőket. A cikk szerint Orbán Viktor rendkívül érzékennyé tette ezt a témát, így szinte bármilyen, Kijevvel szembeni megjegyzést fel lehet használni az ellenzék ellen. Megjegyzik, hogy

Magyar Péter eddig csak egyszer szólalt meg Ukrajnával kapcsolatban, és ez a nyilatkozat is kellemetlen visszhangot váltott ki. 

 

Magyar Péter győzelme új helyzetet teremthetne Kijevnek

A cikk szerzője szerint ha hatalomra kerül, Magyar Péter biztosan nem lesz egyszerű partnere Kijevnek. Ugyanakkor 

megjegyzi, hogy Magyar Péter gazdasági és külpolitikai tanácsadói az orosz olaj- és gázvásárlások feladásának szükségességéről beszélnek, valamint bírálják az Európai Unióban a vétójoggal való visszaélés gyakorlatát, 

ami különösen fontos Ukrajnának.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy választási plakáton (Fotó: AFP)

